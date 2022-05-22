Венесуэла: дефицит удобрений

Дефицит удобрений во многих странах мира стал следствием антироссийских санкций, введённых странами Запада в связи с вооружённым противостоянием России и Украины. Продовольственный кризис угрожает теперь и жителям Латинской Америки, находящимся вдали от театра военных действий. В частности в Венесуэле фермерам не хватает трети объёма удобрений, необходимого для обеспечения требуемого урожая. По мнению Селсо Фантинеля, председателя Федерации фермеров Венесуэлы (FEDEAGRO), восполнить нехватку до начала посевной едва ли удастся:

– Дефицит пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы, сои, а также удобрений коснётся всех стран, потому что Россия, Украина и Беларусь входят в число крупнейших производителей удобрений в мире. Сельскому хозяйству Венесуэлы требуется сейчас более 150 тысяч тонн удобрений, а у нас всего около 100 тысяч тонн. Это то, что мы получили, вместе с тем, что оставалось на складах.

Венесуэла долгие годы находится под американскими санкциями, из-за которых не может свободно закупать медикаменты и продовольствие за границей. Стране приходится полагаться на собственные силы, и в нынешних обстоятельствах ситуация может серьёзно ухудшиться. Об этом говорит Рамон Болотин, председатель Ассоциации независимых производителей (PAI):

– Сельское хозяйство Венесуэлы переживает резкий спад. Уровень производства составляет менее трети наших возможностей. Нам придётся ограничиться имеющимися объёмами удобрений, и мы уже знаем, что их не хватит. Будем применять меньше, чем требуется, а это серьёзно отразится не только на урожайности, но и на прибыли фермеров.

В конце марта власти страны назвали обеспечение населения продовольствием одной из своих приоритетных задач.