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Мадуро приказал начать добычу нефти в Эссекибо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро Авторское право Ariana Cubillos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Президент Венесуэлы приказал государственным компаниям страны немедленно начать разработку месторождений нефти и газа в спорном регионе Гайана-Эссекибо

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал государственным компаниям страны немедленно начать разработку месторождений нефти и газа в регионе Гайана-Эссекибо. При этом он установил срок в три месяца для прекращения нефтедобычи по лицензиям, ранее выданным иностранным компаниям правительством Гайаны.

Эта территория площадью почти в 160 тысяч квадратных километров является предметом спора Венесуэлы с Гайаной.

В воскресенье венесуэльские власти провели односторонний референдум, 95% участников которого, по официальным данным, высказались за интеграцию региона в состав страны.

Также Мадуро распорядился предоставить гражданство жителям Эссекибо и объявил о создании военной дивизии для обслуживания спорной территории.

Спор вокруг Гайаны-Эссекибо

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Она составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тысяч человек из чуть более 800 тысяч общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

ExxonMobil сообщила в ноябре о начале нефтедобычи на третьем месторождении (Payara) блока Stabroek площадью 26,8 тыс. кв. км, что должно было позволить в 2024 году довести добычу нефти на этом блоке до 620 тыс. баррелей в сутки, а в 2027-м - до 1,2 млн.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.

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