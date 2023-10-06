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Прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест Хуана Гуайдо

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо Авторское право Wilfredo Lee/AP Photo
By Euronews
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После выборов 2018 года глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя законным президентом, его поддержали около 50 стран. Тем не менее в конце 2022 года его правительство было расформировано, а сам Гуайдо из-за опасений за свою жизнь переехал в США.

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Генеральная прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест лидера оппозиции Хуана Гуайдо и потребовала от Интерпола выпустить так называемую "красную карточку" — то есть объявить оппозиционера в международный розыск с целью последующей выдачи венесуэльским властям.

По версии следствия, Хуан Гуайдо растратил 19 млрд долларов, принадлежащих нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela. В Каракасе утверждают, что получили доказательства преступления из Вашингтона. Прокуратура Венесуэлы также обвиняет оппозиционера в госизмене, узурпации власти и отмывании денег.

Хуан Гуайдо участвовал в президентских выборах 2018 года, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Николас Мадуро. Лидер оппозиции назвал результаты сфальсифицированными, и его признали законным президентом около 50 стран, включая США. 

Тем не менее его правление не увенчалось успехом: в декабре прошлого года его правительство было распущено, а сам Гуайдо переехал в США.

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