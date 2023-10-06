Прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест Хуана Гуайдо

By Euronews

После выборов 2018 года глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя законным президентом, его поддержали около 50 стран. Тем не менее в конце 2022 года его правительство было расформировано, а сам Гуайдо из-за опасений за свою жизнь переехал в США.

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Генеральная прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест лидера оппозиции Хуана Гуайдо и потребовала от Интерпола выпустить так называемую "красную карточку" — то есть объявить оппозиционера в международный розыск с целью последующей выдачи венесуэльским властям.

По версии следствия, Хуан Гуайдо растратил 19 млрд долларов, принадлежащих нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela. В Каракасе утверждают, что получили доказательства преступления из Вашингтона. Прокуратура Венесуэлы также обвиняет оппозиционера в госизмене, узурпации власти и отмывании денег.

Хуан Гуайдо участвовал в президентских выборах 2018 года, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Николас Мадуро. Лидер оппозиции назвал результаты сфальсифицированными, и его признали законным президентом около 50 стран, включая США.

Тем не менее его правление не увенчалось успехом: в декабре прошлого года его правительство было распущено, а сам Гуайдо переехал в США.