Сальвадор: правительство и банды борются с насилием

Власти Сальвадора вступили в переговоры с несколькими крупными преступными группировками с целью добиться снижения уровня насилия в стране. Об этом сообщило местное издание El Faro, главный редактор которого находится в Европе и освещает происходящее оттуда.

Карлос Дада, главный редактор издания El Faro:"Теперь мы знаем, что это произошло не из-за эффективности какого-либо плана общественной безопасности. Это произошло из-за соглашения с бандами, согласно которому они остановили волну убийств, то есть у них есть ключ, позволяющий начинать или прекращать кровопролитие среди сальвадорцев".

После самых кровавых выходных в марте, когда по всей стране прокатилась волна убийств, в результате которых погибли 87 человек, власти Сальвадора объявили чрезвычайное положение. Журналистам, рассказывающим о бандах, грозит тюремное заключение. Преследование продолжается уже долгое время.

Карлос Дада: "Только в моей организации 22 журналистам установили шпионскую программу "Пегас". Уже полтора года нас преследуют, обвиняют в совершении преступлений, в связях с террористами, нас обвиняют в отмывании денег, в уклонении от уплаты налогов, некоторые журналисты оказались в изгнании из-за нападок и угроз Букеле".

Карлос Марласка, Euronews:"Когда партия Найиба Букеле взяла под свой контроль Законодательное собрание, она заменила всех судей в конституционной палате Верховного суда. Такое направление выбрал президент Сальвадора".

Это было год назад, и этот шаг стал серьезным провалом для центральноамериканской страны.

Карлос Дада: "Демонтаж демократии уже достиг уровня, выбраться из которого, вероятно, не получится, по крайней мере, во время этого президентского срока".

Происходящее в Сальвадоре, по мнению журналиста, должно заставить международное сообщество действовать.

Карлос Дада:"Это поддержка и сопровождение организаций гражданского общества, правозащитных организаций, академии, а также независимой прессы в Сальвадоре".

Карлос Дада предупреждает, что без международной поддержки Сальвадор рискует пойти по пути Никарагуа, где действует авторитарный режим Даниэля Ортеги.