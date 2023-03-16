В мега-тюрьме - мега-пополнение

Группа из 2 000 заключенных, принадлежащих к бандам MS-13 и 18, под усиленными мерами безопасности переведена в "Центр содержания террористов" (CECOT) Сальвадора, "крупнейшую" тюрьму Америки. С учетом этой второй группы в настоящее время в этой тюрьме содержится 4 000 заключенных.

Эта группа прибыла в тюрьму в городе Теколука за несколько дней до первой годовщины "войны" с бандами, объявленной президентом Сальвадора Найибом Букеле.

В мега-тюрьме, рассчитанной на 40 000 заключенных, действует жесткий режим содержания, который осуждается правозащитными организациями.