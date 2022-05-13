Чёрная дыра попала в объектив

Специалисты проекта "Телескоп горизонта событий (EHT) получили первое в истории изображение тени сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики Млечный Путь.

Силуэт дыры на фоне светящегося диска материи учёные считают свидетельством того, что в основе двух систем совершенно разных размеров действуют одни и те же физические механизмы.

Запечатлённый на снимке "гигант" обладает массой в 4 миллиона раз превышающей массу Солнца; он расположен на расстоянии в 26 000 световых лет от Земли.

Это как если бы вы ущипнули себя и сказали: "В центре нашей галактики находится чёрная дыра!" Время от времени мы об этом забываем, что само по себе удивительно Кэти Боуман разработчица алгоритма, компания CALTECH

Собравшимся на пресс-конференции в немецком Гархинге, недалеко от Мюнхена, объяснили, что технически чёрную дыру невозможно увидеть, потому что объект настолько плотный, а его гравитационное притяжение настолько сильное, что даже свет не может вырваться наружу. Астрономы могут лишь наблюдать, как материя "течёт" вокруг дыры, прежде чем будет поглощена.