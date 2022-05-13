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мир

Чёрная дыра попала в объектив

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Чёрная дыра в центре Млечного пути, снимок сделан в рамках проекта Event Horizon Telescope, 12 мая 2022 г.
Чёрная дыра в центре Млечного пути, снимок сделан в рамках проекта Event Horizon Telescope, 12 мая 2022 г.   -   Авторское право  AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Специалисты проекта "Телескоп горизонта событий (EHT) получили первое в истории изображение тени сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики Млечный Путь.

Силуэт дыры на фоне светящегося диска материи учёные считают свидетельством того, что в основе двух систем совершенно разных размеров действуют одни и те же физические механизмы.

Запечатлённый на снимке "гигант" обладает массой в 4 миллиона раз превышающей массу Солнца; он расположен на расстоянии в 26 000 световых лет от Земли.

Это как если бы вы ущипнули себя и сказали: "В центре нашей галактики находится чёрная дыра!" Время от времени мы об этом забываем, что само по себе удивительно
Кэти Боуман
разработчица алгоритма, компания CALTECH

Собравшимся на пресс-конференции в немецком Гархинге, недалеко от Мюнхена, объяснили, что технически чёрную дыру невозможно увидеть, потому что объект настолько плотный, а его гравитационное притяжение настолько сильное, что даже свет не может вырваться наружу. Астрономы могут лишь наблюдать, как материя "течёт" вокруг дыры, прежде чем будет поглощена.