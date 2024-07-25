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Берлин и Лондон подписали оборонное соглашение

Главы оборонных ведомств Великобритании и Германии
Главы оборонных ведомств Великобритании и Германии Авторское право Joerg Carstensen/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Joerg Carstensen/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Euronews
Опубликовано
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Великобритания и Германия намерены сотрудничать максимально тесно ради помощи Украине и обороны Европы

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Великобритания и Германия подписали оборонное соглашение, которое политики назвали самым объёмным за десятилетия. Новый министр обороны Великобритании Джон Хили прибыл с визитом к своему немецкому коллеге Борису Писториусу. Главы оборонных ведомств заявили, что их страны будут работать максимально тесно ради помощи Украине и укрепления европейской обороны.

Борис Писториус, министр обороны Германии:

«Мы хотим и должны работать вместе ещё более тесно. Мы намерены поставить наши отношения на новую основу. Именно поэтому мы подписали сегодня Совместную декларацию. Во-первых, мы хотим укрепить нашу оборонную промышленность. Во-вторых, мы хотим более тесно сотрудничать в области разработки, производства и закупок оружия и боеприпасов».

Британский министр при этом подверг критике политику своих предшественников, которые, по его мнению, усложняли отношения с континентом, вместо того чтобы налаживать связи.

Джон Хили, министр обороны Великобритании:

«С Киром Стармером на посту премьер-министра новое британское правительство решительно настроено на перезагрузку отношений с Европой, не только путём подписания договоров, но и совместными действиями, совместной работой над тем, чтобы сделать Британию самым надёжным союзником демократии».

По мнению ряда аналитиков, Берлин и Лондон опасаются, что победа Дональда Трампа на выборах в США может поставить под угрозу нынешние оборонные программы Европы и НАТО, в том числе помощь Украине.

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