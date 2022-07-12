Вселенная, какой она была почти сразу после Большого взрыва: команда космического телескопа "Джеймс Уэбб" опубликовала первые полноцветные кадры, сделанные аппаратом. Среди них — "самое глубокое и чёткое инфракрасное изображение далёкой Вселенной".

Этот свет шёл к Земле 13,7 миллиардов лет Space Telescope Science Institute Office of Public Outreach/AP

Под "далёкой вселенной" подразумеваются самые окраины пространства: свет от них до земли шёл более 13 миллиардов лет, то есть на снимке — космос, каким он был в самом начале всего существования.

Марк Маккохрейн, Европейское космическое агентство:

"Это именно то, на что мы надеялись. Именно об этом мы мечтали 30 лет назад, я участвую в проекте уже 24 года. Это именно то, к чему мы стремились. И всё равно это прекрасно. Это один из самых первых снимков программы, которая может продлиться 20 лет".

Телескоп "Джеймс Уэбб", названный в честь бывшего директора НАСА, был выведен на орбиту европейской ракетой "Ариан-5" в самом конце прошлого года. Работа над ним шла с конца 90-х, стоимость проекта превысила 10 миллиардов долларов.

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Марк Маккохрейн, Европейское космическое агентство:

"Это, можно сказать, картинка, нарисованная пока что на воротах — но эти ворота вот-вот раскроются, и каждый день мы будем получать всё больше и больше новостей. Так что к Рождеству у нас будет уже раз в 30 больше данных, чем мы можем показать сейчас".

"Уэбб" призван на совершенно новом техническом уровне заменить аппарат "Хаббл", который находится на орбите уже более 30 лет. Астрономы особенно рады тому, что новая обсерватория отлично "видит" особо тусклые объекты, с которыми "Хаббл" не мог работать из-за несовершенства главного зеркала.