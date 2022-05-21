Рози и Джеб пристыковались к МКС

Космический корабль Боинг "Старлайнер" успешно пристыковался к МКС после суток полёта.

На борту пока нет живых астронавтов, это испытательный полёт. В роли экипажа выступила "Рози-ракетчица" — антропоморфный манекен с 15-ю датчиками и приборами.

А в качестве индикатора гравитации на орбиту отправилась фигурка Джеба Кермана — это персонаж компьютерной игры, пилот космических кораблей, известный своим абсолютным бесстрашием. Оно ему пригодилось: в полёте, в тмо числе во время стыковки, произошло несколько нештатных ситуаций.

Если всё пойдёт по плану, через несколько дней Рози и Джеб отстыкуются от Международной космической станции, и "Старлайнер" станет первым американским пилотируемым космическим кораблём, который приземлится на суше, а не приводнится в океане.