Текстовая трансляция Euronews | 56-й день войны | Украина продлевает военное положение

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения на территории Украины. Оно заканчивается 25 апреля, но его продлят еще на 30 суток.

Между Украиной и Россией состоялся пятый обмен военнопленными.

Верхняя палата парламента Японии в среду большинством голосов одобрила поправки в законодательство страны, касающиеся ужесточения экономических санкций против РФ из-за действий Москвы на территории Украины. Сотрудники российского посольства и торгового представительства в Японии, о высылке которых объявил ранее японский МИД, в среду покидают Токио.

Электротехническая корпорация Toshiba сообщила о приостановке приема заказов, а также всех инвестиций в РФ. Об этом говорится в заявлении японской компании, размещенном в среду на ее сайте.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к "пасхальному перемирию".