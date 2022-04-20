Текстовая трансляция Euronews | 56-й день войны | Украина продлевает военное положение

Текстовая трансляция Euronews | 56-й день войны | Украина продлевает военное положениеКомментарии
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения на территории Украины. Оно заканчивается 25 апреля, но его продлят еще на 30 суток.
Между Украиной и Россией состоялся пятый обмен военнопленными.
Верхняя палата парламента Японии в среду большинством голосов одобрила поправки в законодательство страны, касающиеся ужесточения экономических санкций против РФ из-за действий Москвы на территории Украины. Сотрудники российского посольства и торгового представительства в Японии, о высылке которых объявил ранее японский МИД, в среду покидают Токио.
Электротехническая корпорация Toshiba сообщила о приостановке приема заказов, а также всех инвестиций в РФ. Об этом говорится в заявлении японской компании, размещенном в среду на ее сайте.
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к "пасхальному перемирию".
По оценкам Генштаба ВСУ, боевые потери российской армии с начала вторжения 24 февраля составляют приблизительно 20 900 человек. Российская армия потеряла 815 танков, 2087 боевых бронированных машин, 391 артиллерийскую систему, 136 реактивных систем залпового огня, 67 средств противовоздушной обороны, 171 самолет и 150 вертолетов.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отмечается в сообщении.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что впервые за пять дней открыт гуманитарный коридор из Мариуполя.
"Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей. Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье", - написала Верещук в телеграмме.
Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале пишет, что европейские страны должны будут компенсировать вред, нанесенный экономике России санкциями.
Санкции против Российской Федерации незаконны. К этой теме мы еще вернёмся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда — вопрос времени.
Южная Корея направила Украине около 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе медицинские приборы, аптечки. Об этом сообщается на сайте южнокорейского МИД. Этот груз - часть анонсированных ранее планов по предоставлению помощи на 30 миллионов долларов США.
В марте Сеул предоставил Киеву помощь на сумму 10 миллионов долларов.
"Корейское правительство надеется, что эта помощь поможет облегчить страдания украинского народа и беженцев", - отмечается в сообщении.
Сотрудники зоопарка под Харьковом, пропавшие без вести в марте, обнаружены мертвыми.
"Война приносит плохие новости. Мы получили подтверждение того, что двое наших сотрудников, которые пропали в начале марта, погибли. Когда началась война, они остались в Экопарке и помогали кормить животных. Наших ребят расстреляли враги, а тела забаррикадировали в подсобном помещении", — говорится в распространенном в соцсетях сообщении "Фельдман Экопарк".
Норвегия направила Украине 100 зенитных ракетных комплексов "Мистраль". Об этом сообщается на веб-сайте правительства страны.
"Конфликт на территории Украины может затянуться. Страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение передать Украине ЗРК "Мистраль", - отметил министр обороны Бьёрн Арилд Грам.
Правительство Украины денонсировало соглашение с РФ о сотрудничестве в области создания и эксплуатации
ракетно-космической и ракетной техники, сообщает украинский "24 канал".
Соглашение между правительствами России и Украины о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники было подписано в 1995 году. Документ предусматривал сохранение связей и кооперацию украинских и российских предприятий для создания, ремонта и эксплуатации ракетной и ракетно-космической техники, повышения ядерной безопасности, проведения гарантийного надзора за эксплуатацией ракетных комплексов и разработки методов их утилизации.
Украинское правительство считает наличие такого соглашения недопустимым в условиях российской агрессии.
Подразделения Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки восемь раз обстреляли территорию ЛНР. В результате обстрела погибла мирная жительница, передает ТАСС со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сотрудники российского посольства и торгового представительства в Японии, о высылке которых объявил ранее японский МИД, покидают Токио. В начале апреля японские власти объявили, что вышлют восемь сотрудников посольства и торгпредства в связи с ситуацией вокруг Украины и проводимой в настоящее время специальной военной операцией РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва даст на это решение "соответствующий ответ".
Cоединенные Штаты будут поставлять украинским вооруженным силам больше боеприпасов в рамках программы военной помощи, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Безусловно, мы будем продолжать поставлять им больше боеприпасов, как и оказывать больше военной помощи", - сказала Псаки.
В марте президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон предоставит Киеву военную помощь на общую сумму 800 миллионов долларов. Телекомпания NBC News сообщила, что администрация Байдена планирует на этой неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине.