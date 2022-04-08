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Франция

Французов беспокоит снижение покупательской способности

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 Laurence Alexandrowicz
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Французов беспокоит снижение покупательской способности
Авторское право  euronews

Главная забота французов — содержание их холодильников. Снижающаяся покупательская способность начала их беспокоить задолго до войны на Украине и “зеленого перехода”, о чем свидетельствовали выступления “желтых жилетов”.

В социальном магазине, расположенном в пригороде Лиона, малоимущие могут купить по сниженным ценам продукты, которые поступают сюда от благотворителей, из продовольственных банков и супермаркетов. По словам директора магазина, некоторые поставщики продают продукты за 30% от рыночной цены. Право на совершение здесь покупок имеют главным образом пожилые люди и одинокие матери.

Авелино — 66 лет. Среди “желтых жилетов” этот пенсионер известен под прозвищем Че. Он присоединился к движению осенью 2018 г., чтобы выступить против снижения покупательской способности: “Сейчас мы все обеднели. Я получаю 1200 евро в месяц и плачу 600 за 58 кв. М. Я уже 5 или 6 лет не отапливаю дом. С этим пора кончать. Я хочу, чтобы всё поменялось”.

Но снизилась ли действительно покупательская способность французов. Этот вопрос мы задали экономисту Филиппу Дессертину?

— Согласно статистике, по формальным показателям покупательская способность росла последние 5 лет. Проблема в том, что последние недели, последние месяцы возникла экстраординарная, совершенно новая тенденция по сравнению с тем, что мы наблюдали последние годы. А именно: очень высокий рост инфляции, который потребители не могут не заметить.

За последний год цены на энергию выросли на 19%. А теперь еще и санкции против России, одного из крупнейших поставщиков газа и нефти в Европу, отразятся на кошельках французов. Рост цен на топливо особенно сильно сказывается на транспортных компаниях.

“Мы очень сильно беспокоимся за будущее нашей профессии, — говорит глава транспортной федерации региона Овернь-Рона-Альпы Северин Мишо. — Многие перевозчики не выживут. Сейчас мы платим более 2 евро за литр дизельного топлива. Учитывая, что мы расходуем 31 л на 100 км, подсчитайте сколько это стоит”.

Французское правительство объявило о нескольких программах помощи, в том числе о скидке в 18 евроцентов на топливо. Около 6 млн семей получили энергетические чеки на сумму в 100 евро. Скоро мы узнаем, повлияет ли это на результаты голосования.