Греков ждут новые контракты на электричество, люди в хорошее не верят

By Euronews

Греция - страна с самым дорогим в ЕС электричеством - переходит на новые тарифы. Аналитики обещают, что цены снизятся, но люди ждут подвоха..

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Выбрать на Новый год наряд, подарки, а еще - контракт на электричество: в 2024-м жителям Греции предстоит перейти на новую систему ценообразования. Ее главная черта - в предоставлении потребителям альтернативы между контрактами с фиксированной и переменной ставками.

Небольшой опрос на улице подтверждает: население в растерянности. "Решение пока не принято, - признается молодая женщина. - Дело том, что поставщики электроэнергии не помогают нам определиться, информация, которую они предоставляют, ограничена. Они еще анонсировали тарифы. Так что выбирать сейчас рискованно".

В 2024 году субсидии на оплату электричества в стране прекратятся. После скачка цен в 2022 и 2023 сегодня ожидается их снижение и выравнивание, говорят аналитики. Но греческие потребители, кажется, потеряли всякую надежду. "Не верю, что цены снизятся, - эмоционально говорит пожилой мужчина. - Не будет этого. Давайте подождем, мы все увидим своими глазами".

И еще одно мнение: "И я не верю в падение цен в ближайшее время, - признается жительница Афин. - Я опираюсь на свой опыт. Если даже они пойдут вниз, то очень незначительно".

Более того, многие опасаются, что "зеленый" переход приведет к удорожанию электроэнергии. "С ним нет шансов на то, что электроэнергия подешевеет, - убежден еще один респондент. - Надо оплачивать освоение возобновляемых источников, а это всегда перекладывается на потребителя".

Некоторые эксперты считают: поиски потребителями самого дешевого поставщика электроэнергии напоминают поиск самой дешевой бензоколонки. Разница в конечных ценах незначительна, а вот финальная цифра в квитанции может оказаться выше за счет налогов и сборов.

В Греции цены на электроэнергию сегодня почти вдвое превышают средний европейский тариф. Оплата таких счетов неподъёмна для небогатых домохозяйств, которые уже борются с инфляцией и общим подорожанием.