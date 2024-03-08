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Итальянцы отказываются от оливкового масла из-за роста цен - результат опроса

Роццано, Италия
Роццано, Италия Авторское право Antonio Calanni/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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В европейских странах растут цены на оливковое масло. Согласно исследованию, проведенному Институтом Пьеполи, многие итальянцы снизили потребление этого продукта и перешли на растительное масло.

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Жители Апеннин снижают потребление оливкового масла из-за роста цен. Таковы результаты исследования, проведенного Институтом Пьеполи. В обнародованном докладе говорится, что каждый третий потребитель сократил использование оливкового масла, которое считается основой средиземноморской диеты. Почти половина опрошенных перешли на растительное масло.

Однако производители заявляют, что данное исследование не отражает полной картины, и утверждают, что продажи оливкового масла высшего качества на самом деле выросли.

Между тем авторы исследования указывают, что на сегодняшний день в Италии средняя цена оливкового масла в супермаркетах выросла с 4 до 9 евро за бутылку.

Рост цен на этот товар происходит не только в Италии. Схожая ситуация складывается и в других европейских странах, во многом из-за энергетического кризиса, засушливого лета и инфляции.

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