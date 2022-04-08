Лукашенко требует роли на переговорах

Александр Лукашенко пытается включиться в переговорный процесс по Украине. На встрече с силовиками он заявил, что Беларусь должна участвовать в урегулировании конфликта, который он назвал запрещенным в России словом "война", и посетовал на то, что его туда втянули страны Запада.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

"Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси. Эта война за забором нашей страны и она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может".

В Беларуси прошли три раунда переговоров между российской и украинской сторонами. Но затем переговорная площадка переместилась в Турцию - после того, как по словам белорусского президента, Минск "бездоказательно и безосновательно" объявили "пособником агрессора". Вместе с тем Лукашенко заверил, что Беларусь будет с Россией при любых трудностях.

Светлана Тихановская, лидер демократических сил Беларуси:

"В 2020 году Лукашенко проиграл выборы и удержался у власти благодаря насилию и поддержке России. С поражением в этой войне России у нас, у белорусов, у свободных белорусов, появится новое окно возможностей для проведения новых честных выборов".

Беларусь стала не только платформой для переговоров, но и для российского вторжения - с ее территории по Украине выпускали ракеты и выдвигались российские подразделения. При этом Лукашенко неоднократно подчеркивал, что белорусские военные в операции в соседней стране участия не принимают.