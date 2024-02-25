В Беларуси проходят выборы в парламент и местные органы власти

By Euronews

Оппозиция называет голосование фарсом и призывает его бойкотировать

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В воскресенье в Республике Беларусь открылись избирательные участках. Здесь проходят парламентские и местные выборах. Они призваны укрепить власть президента Александра Лукашенко, правящего Белоруссией уже почти три десятилетия. Лукашенко, ближайший союзник России в Европе, в воскресенье объявил, что в следующем году он снова будет баллотироваться на пост главы государства. Он обвиняет Запад в попытке использовать голосование для подрыва его правительства и "дестабилизации" страны с населением 9,5 миллиона человек.

Большинство кандидатов принадлежат к четырем официально зарегистрированным партиям: Белая Русь, Коммунистическая партия, Либерально-демократическая партия и Партия труда и справедливости. Они все поддерживают политику Александра Лукашенко. Более десяти других партий было отказано в регистрации.

Оппозиция призывает к бойкоту, считая голосование "бессмысленным фарсом". "В бюллетене нет людей, которые могли бы предложить реальные изменения, потому что режим допустил к участию только удобных ему марионеток", - заявила лидер оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся в изгнании в Литве.

Нынешнее голосование - это первые выборы в Беларуси после 2020 года, когда Лукашенко стал в шестой раз главой государства. Это вызвало беспрецедентную волну массовых демонстраций и в стране, и за рубежом.