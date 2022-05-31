Украина-Россия: есть ли шанс возобновить мирные переговоры?

Война в Украине продолжается четвертый месяц, и если в первые недели стороны проявляли взаимный интерес к переговорному процессу, то сейчас официальные контакты Киева и Москвы фактически свелись к нулю.

Последний раунд переговоров на уровне делегаций прошел в Стамбуле в конце марта. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил президентам России и Украины выступить посредником и организовать встречу представителей обеих стран при участии ООН.

Галина Полонская, Euronews:

— В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать мирные переговоры с Украиной, Россией и ООН в Стамбуле, если все стороны согласятся. Турецкие государственные СМИ также сообщают, что Эрдоган предложил создать в Украине "наблюдательный механизм", в котором Анкара могла бы сыграть определенную роль.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что переговорный процесс заморожен по вине украинской стороны, в то время как Москва по-прежнему открыта к диалогу.

В Киеве же считают, что подобные заявления лишь маскировка. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в реальности Россия хочет продолжать военные действия.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины:

— Это все, что вам нужно знать о готовности России к переговорам. Согласитесь со мной, если вы хотите переговоров, вы ведете себя по-другому. Россия может делать сотни заявлений о том, что она открыта для переговоров, но все это - классический камуфляж КГБ. Это операция по маскировке своих реальных действий. А реальные действия России - это продолжение агрессии и блокада украинских портов.

На данный момент вопрос о мирных переговорах ушел на второй план, поставив во главу угла продовольственный кризис.

Из-за резкого снижения экспорта украинского зерна миллионы людей могут оказаться на грани голода. В то время как зернохранилища в стране переполнены, а складировать новый урожай уже некуда.

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