Доклад ООН по климату: надежда есть, но спасение стоит дорого

Доклад ООН по климату: надежда есть, но спасение стоит дорогоКомментарии
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК, IPCC) опубликовала в понедельник третий том Шестого оценочного доклада. В документе, насчитывающем 2 800 страниц, анализируются меры по сокращению парниковых газов. В частности, эксперты ООН рекомендуют срочно отказаться от ископаемого топлива в пользу углеродно-нейтральных источников энергии.
В ходе презентации в Женеве был также сделан акцент на необходимости пересмотреть принципы производства и жизненного уклада: например, предлагается улучшить термоизоляцию жилья, реже летать на самолётах и уменьшить потребление мяса.
Острый вопрос повестки – финансирование экологической политики. Для удержания глобального потепления в рамках 1,5°C одному только сектору электроэнергетики понадобятся инвестиции объёмом в 2300 миллиардов долларов ежегодно с 2023 по 2052 гг. Согласно авторам доклада, трансформация экономики в 21 веке обойдётся дешевле, чем бездействие и ликвидация разрушительных последствий климатических изменений.