Босния: марш в память о жертвах геноцида дошёл до Потокари

Босния поминает жертв геноцида 1995 года в Сребренице. В пешем "Марше мира" до мемориального кладбища в Потокари приняли участие 6 тысяч человек

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Тысячи людей пришли пешком на мемориальное кладбище в Потокари недалеко от Сребреницы после трех дней пути, которым прошли в июле 1995 года многие боснийцы в поисках убежища и свободы.

Среди собравшихся - и дети бойцов Сребреницы, шедшие держась за руки, как это делали их отцы, когда пробирались через лес. В этом году традиционный марш по сложному рельефу был особенно тяжёлым из-за сильной жары.

По данным организаторов, на этот раз в нём участвовали около 6 тысяч человек, в том числе 250 детей. Один из участников скончался.

В среду десятки правозащитников вышли на улицы Белграда с транспарантами в память о жертвах резни в Сребренице.

23 мая 2024 года Организация Объединенных Наций приняла резолюцию, учреждающую ежегодный День памяти геноцида в Сребренице, массовом убийстве более 8000 боснийских мусульман боснийскими сербами с 11 по 19 июля 1995 года.

84 голосов были поданы "за", 19 - "против", 68 воздержались. Это отражает обеспокоенность многих стран по поводу влияния голосования на усилия по примирению в глубоко разделенной Боснии.