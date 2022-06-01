Компенсация за климатический ущерб пострадавшим странам

Поскольку климатический кризис продолжает сеять хаос во всем мире, наиболее пострадавшие страны требуют финансовой компенсации за растущие потери и ущерб. Эти солидные репарации, говорят они, должны быть взяты из карманов богатых западных стран, которые несут историческую ответственность за потепление планеты.

Анализ за 2020 год показали, что на Глобальный Север приходится 92% избыточных выбросов углекислого газа с момента начала промышленной революции, когда сжигание ископаемого топлива стало нормой.

Страны с низким уровнем дохода, многие из которых находятся на переднем крае изменения климата, в настоящее время непропорционально сильно страдают от экстремальных погодных явлений, таких как разрушительные наводнения и более продолжительные, чем обычно, засухи. При этом они меньше способствовали кризису, чем Запад.

В связи с этим Глобальный Юг хочет, чтобы международное сообщество создало новый фонд для возмещения климатического ущерба.

Коалиция из 134 развивающихся стран вместе с Китаем настаивала на включении репараций в выводы Конференции ООН по изменению климата COP26, но встретила сопротивление со стороны США и ЕС, которые опасаются, что эта схема свяжет их бесконечными судебными исками.

Заявка на создание «Механизма финансирования убытков и ущерба» была понижена до «Диалога о финансировании убытков и ущерба».

Несмотря на неудачу, Глобальный Юг полон решимости добиться климатической компенсации в ноябре, когда лидеры и участники переговоров снова встретятся на COP27, в Египте.

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