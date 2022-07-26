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Норвегия

"Теперь льда совсем нет"

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Южная часть Шпицбергена считается одним из самых быстро теплеющих мест на Земле
Южная часть Шпицбергена считается одним из самых быстро теплеющих мест на Земле   -   Авторское право  Кадр из видео NOS via EBU

Арктика может оказаться гораздо менее устойчивой к загрязнению из Западной Европы, чем это считалось ранее. Научная экспедиция из Нидерландов ищет на Шпицбергене следы оксида азота и ртути. Арктический регион благодаря особым климатическим условиям остаётся весьма "чистым" в экологическом смысле, но европейские выбросы всё же попадают сюда с периодически меняющимися воздушными течениями.

Вим Хойк, геолог:

"Я был тут в экспедиции 2015 года. Это было в августе. И здесь было больше снега, чем сейчас. А в море хотя бы был лёд. Теперь его совсем нет".

Нидерландская экспедиция на Шпицберген состоит из 50 учёных, специалистов в самых разных областях. Есть археологи, гляциологи и микробиологи. Все они отмечают климатические изменения, произошедшие за последний десяток лет.

Аннелис Фераарт, микробиолог:

"Вот вы стоите здесь в футболке, а я работаю в воде голыми руками, и ничего. Это просто нереально. Я рассчитывала на два градуса... И это меня очень беспокоит".

Остров Эдж на юге Шпицбергена считается одним из самых быстро теплеющих мест на земле: за 60 лет температура здесь выросла на 6 градусов.