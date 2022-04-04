Меннониты в Сети

Tiktok, Youtube и Instagram меннонитам не чужды. 30-летняя Марсела Эннс - мексиканка, известная в соцсетях инфлюенсер. Сотни тысяч подписчиков по фото и видео следят за её жизнью в штате Чиуауа и жизнью её общины - мексиканских меннонитов.

Девушка рассказывает о ней с гордостью и часто с юмором, пытаясь разрушить стереотипы о том, что меннонитство обрекает его последователей на изоляцию и религиозный фанатизм.

Марсела Эннс, блогерша:

"В комментариях под видео, которые я выкладываю, мне пишут: "Ты не похожа на меннонитку, потому что у тебя есть мобильный телефон, это невозможно, ведь меннониты им не пользуются".

В своих сторис Марсела печёт печенье, читает реп, пародирует Рианну, тем самым говоря: мы консервативны, но можем быть и современными.

Хотя последователи одной из ранне-протестантских конфессий, возникшей в XVI веке в Нидерландах, всегда отказывались от цивилизационных благ. В Эль-Сабинале, где проживает большинство из 100 тысяч мексиканских меннонитов, всего четыре года назад начали пользоваться электричеством.

Джейкоб Браун Браун, житель Эль-Сабиналя:

"Теперь у нас есть свет, появились грузовики, шины, тракторы, и мы можем работать с большим комфортом".

Телевизор они не смотрят. О пандемии им рассказали представители меннонитской молодёжи, которые имеют доступ к Интернету. У них эти ярые пацифисты, противники применения силы и узнают новости о войне на Украине.

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