Бейсуотер на западе Лондона называют районом социальных контрастов. В южной его части улицы застроены особняками викторианской эпохи, дальше к северу вы увидите перенаселённые кварталы. Только в Англии более 1,2 миллиона семей стоят в очереди на получение социального жилья.

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Бейсуотер на западе Лондона называют районом социальных контрастов. В южной его части улицы застроены особняками викторианской эпохи и перемежаются уютными скверами. Дальше к северу вы увидите перенаселённые жилые кварталы, где с англичанами соседствуют греки, американцы и бразильцы.

На последних выборах консерваторов от лейбористов отделяло здесь всего 150 голосов. В то время как Великобритания готовится к досрочному голосованию в пятницу, местные жители говорят, что новое правительство должно будет прежде всего решить проблему высокой стоимости жизни и хронической нехватки жилья.

Необходимо срочно что-то предпринял в связи с нехваткой жилья: в настоящее время всё больше людей спят на улице Тим Томас местный житель

Нужно строить больше домов, совершенствовать работу транспорта. Нам действительно нужно снова развивать экономику Адам Росс местный житель

Многие люди лишены практически всего. Никогда еще на улицах не было столько бездомных. Я думаю, что никто не обращает на это внимания Питер Адамс местный житель

И лейборист Кир Стармер, и премьер-консерватор Риши Сунак обещают построить до полутора миллионов домов в течение следующего мандата. При этом лишь лейбористы уделяют особое внимание социальному жилью. Экономисты говорят, что независимо от того, у кого будут ключи от Даунинг-стрит, 10, придётся принимать сложные решения, чтобы справиться с высоким дефицитом и мрачными экономическими прогнозами.

Жители Бейсуотера хотели бы, чтобы политики говорили правду, даже если она нелицеприятна.

Говорите правду, просто будьте честными с людьми! У нас больше нет денег, нам нужны перемены Адам Росс местный житель

"Люди, живущие в богатых районах этого избирательного округа, таких как Кенсингтон или Бейсуотер, зарабатывают в два раза больше и, как утверждают некоторые исследования, проживут на 17 лет дольше, чем те, кто живёт в бедных районах. В преддверии выборов к этим социальным контрастам привлечено всеобщее внимание. По всей стране люди хотели бы, чтобы им не мешали справляться с катастрофическим кризисом стоимости жизни. Жители Лондона говорят, что потеряли веру в способность политиков отменять свои законопроекты. И что следующему правительству, какой бы политической окраски оно ни было, придется приложить немало усилий, чтобы восстановить утраченное доверие", - передаёт из Лондона Мэред Гвин, корреспондент Euronews.

Стоимость жизни по-прежнему кусается

В Великобритании ВВП упал на 0,1 % и 0,3 % соответственно в последних двух кварталах 2023 года. Однако эта рецессия была недолгой, и сейчас экономика демонстрирует признаки восстановления. В первом квартале этого года ВВП вырос на 0,6%, а инфляция в мае снизилась до целевого уровня 2%, установленного Банком Англии.

Но поскольку инфляция на продукты питания по-прежнему высока и составляет 10,1%, многие, чьи доходы остались на прежнем уровне, все еще чувствуют себя ущемленными. По данным благотворительной организации Trussell Trust, за последние пять лет число людей, пользующихся услугами продовольственных банков в Великобритании, увеличилось на 94 %.

Michelle Dornelly, second right, and various of volunteers prepare food before the Community Food Hub opens in Hackney, London, Thursday, June 13, 2024. Kin Cheung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

По прогнозам, на всеобщих выборах в четверг лейбористы добьются ошеломляющих успехов после 14 лет пребывания на скамье оппозиции.

Лейбористы и их лидер Кейр Стармер обещают "создать достаток" для людей из рабочего класса, а также "Новый курс" для работающих людей с помощью запрета на увольнения и повторного найма, установление прожиточного минимума, учитывающего высокую стоимость жизни.

Лейбористы утверждают, что если консерватор Риши Сунак останется на посту премьер-министра, среднему британскому домохозяйству будет не хватать на жизнь 5 883 фунта стерлингов.

Однако Сунак обвинил своего оппонента в том, что тот собирает манифест "в стиле Джереми Корбина", бросая "все в тачку" без расчета стоимости своих планов. Он неоднократно предупреждал, что при Стармере повышение налогов будет неизбежным, заявляя, что лейбористы "обанкротят будущие поколения".

Сложные задачи в области жилищного строительства

Оба лидера признали, что Великобритания сталкивается с огромной проблемой в обеспечении доступа к жилью.

Великобритания отстает от других европейских стран по количеству домов на душу населения. В Англии этот показатель составляет 434 дома на 1000 жителей, что ниже среднего показателя по ОЭСР, равного 487, и сравнимо с 590 домами во Франции и 587 домами в Италии.

Только в Англии более 1,2 миллиона человек стоят в очереди на получение социального жилья. По всем четырем странам эта цифра приближается к 1,5 миллионам.

Консерваторы пообещали построить 1,6 миллиона новых домов в рамках предстоящего мандата. Лейбористы намерены построить 1,5 миллиона новых домов в течение пяти лет работы правительства на территории, которую Стармер назвал "серым поясом" - участках зеленого пояса, которые были заброшены или пришли в упадок. Лейбористы также хотят восстановить обязательные целевые показатели по строительству жилья для местных советов, от которых Сунак отказался в 2023 году на фоне мятежа в его партии.

Качество жилья также является огромной проблемой: по оценкам, 14 % семей (3,5 миллиона) живут в домах, которые не соответствуют стандарту Decent Homes Standard.

Трагическая смерть двухлетнего малыша Авааба Исхака от респираторного заболевания, вызванного плесенью в его доме в Рочдейле в 2020 году, наглядно продемонстрировала серьёзные последствия низкого качества жилья по всей стране.