Бейсуотер на западе Лондона называют районом социальных контрастов. В южной его части улицы застроены особняками викторианской эпохи, дальше к северу вы увидите перенаселённые кварталы. Только в Англии более 1,2 миллиона семей стоят в очереди на получение социального жилья.
Бейсуотер на западе Лондона называют районом социальных контрастов. В южной его части улицы застроены особняками викторианской эпохи и перемежаются уютными скверами. Дальше к северу вы увидите перенаселённые жилые кварталы, где с англичанами соседствуют греки, американцы и бразильцы.
На последних выборах консерваторов от лейбористов отделяло здесь всего 150 голосов. В то время как Великобритания готовится к досрочному голосованию в пятницу, местные жители говорят, что новое правительство должно будет прежде всего решить проблему высокой стоимости жизни и хронической нехватки жилья.
И лейборист Кир Стармер, и премьер-консерватор Риши Сунак обещают построить до полутора миллионов домов в течение следующего мандата. При этом лишь лейбористы уделяют особое внимание социальному жилью. Экономисты говорят, что независимо от того, у кого будут ключи от Даунинг-стрит, 10, придётся принимать сложные решения, чтобы справиться с высоким дефицитом и мрачными экономическими прогнозами.
Жители Бейсуотера хотели бы, чтобы политики говорили правду, даже если она нелицеприятна.
"Люди, живущие в богатых районах этого избирательного округа, таких как Кенсингтон или Бейсуотер, зарабатывают в два раза больше и, как утверждают некоторые исследования, проживут на 17 лет дольше, чем те, кто живёт в бедных районах. В преддверии выборов к этим социальным контрастам привлечено всеобщее внимание. По всей стране люди хотели бы, чтобы им не мешали справляться с катастрофическим кризисом стоимости жизни. Жители Лондона говорят, что потеряли веру в способность политиков отменять свои законопроекты. И что следующему правительству, какой бы политической окраски оно ни было, придется приложить немало усилий, чтобы восстановить утраченное доверие", - передаёт из Лондона Мэред Гвин, корреспондент Euronews.
Стоимость жизни по-прежнему кусается
В Великобритании ВВП упал на 0,1 % и 0,3 % соответственно в последних двух кварталах 2023 года. Однако эта рецессия была недолгой, и сейчас экономика демонстрирует признаки восстановления. В первом квартале этого года ВВП вырос на 0,6%, а инфляция в мае снизилась до целевого уровня 2%, установленного Банком Англии.
Но поскольку инфляция на продукты питания по-прежнему высока и составляет 10,1%, многие, чьи доходы остались на прежнем уровне, все еще чувствуют себя ущемленными. По данным благотворительной организации Trussell Trust, за последние пять лет число людей, пользующихся услугами продовольственных банков в Великобритании, увеличилось на 94 %.
По прогнозам, на всеобщих выборах в четверг лейбористы добьются ошеломляющих успехов после 14 лет пребывания на скамье оппозиции.
Лейбористы и их лидер Кейр Стармер обещают "создать достаток" для людей из рабочего класса, а также "Новый курс" для работающих людей с помощью запрета на увольнения и повторного найма, установление прожиточного минимума, учитывающего высокую стоимость жизни.
Лейбористы утверждают, что если консерватор Риши Сунак останется на посту премьер-министра, среднему британскому домохозяйству будет не хватать на жизнь 5 883 фунта стерлингов.
Однако Сунак обвинил своего оппонента в том, что тот собирает манифест "в стиле Джереми Корбина", бросая "все в тачку" без расчета стоимости своих планов. Он неоднократно предупреждал, что при Стармере повышение налогов будет неизбежным, заявляя, что лейбористы "обанкротят будущие поколения".
Сложные задачи в области жилищного строительства
Оба лидера признали, что Великобритания сталкивается с огромной проблемой в обеспечении доступа к жилью.
Великобритания отстает от других европейских стран по количеству домов на душу населения. В Англии этот показатель составляет 434 дома на 1000 жителей, что ниже среднего показателя по ОЭСР, равного 487, и сравнимо с 590 домами во Франции и 587 домами в Италии.
Только в Англии более 1,2 миллиона человек стоят в очереди на получение социального жилья. По всем четырем странам эта цифра приближается к 1,5 миллионам.
Консерваторы пообещали построить 1,6 миллиона новых домов в рамках предстоящего мандата. Лейбористы намерены построить 1,5 миллиона новых домов в течение пяти лет работы правительства на территории, которую Стармер назвал "серым поясом" - участках зеленого пояса, которые были заброшены или пришли в упадок. Лейбористы также хотят восстановить обязательные целевые показатели по строительству жилья для местных советов, от которых Сунак отказался в 2023 году на фоне мятежа в его партии.
Качество жилья также является огромной проблемой: по оценкам, 14 % семей (3,5 миллиона) живут в домах, которые не соответствуют стандарту Decent Homes Standard.
Трагическая смерть двухлетнего малыша Авааба Исхака от респираторного заболевания, вызванного плесенью в его доме в Рочдейле в 2020 году, наглядно продемонстрировала серьёзные последствия низкого качества жилья по всей стране.