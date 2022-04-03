Прямая текстовая трансляция | В Венгрии закрылись парламентские участки

Прямая текстовая трансляция | В Венгрии закрылись парламентские участкиКомментарии
В Венгрии в воскресенье проходят парламентские выборы. Шестипартийной оппозиционной коалиции "Объединение за Венгрию", ориентированной на Запад, противостоит действующий премьер-министр Виктор Орбан и его партия "Фидес". Придерживающийся правых взглядов, Орбан может получить свой четвёртый мандат.
Одновременно с парламентскими выборами в стране проходит референдум по "защите детей от пропаганды ЛГБТ-ценностей" и сексуальному просвещению в образовании.
Избирательные участки открылись в 6 часов утра по местному времени и закроются в 19 часов (20:00 мск). "Я настроен оптимистично", - подчеркнул Виктор Орбан после голосования.
Недавние опросы показывают небольшое преимущество у партии "Фидес". Не исключается, что победителя воскресного голосования определят колебавшиеся до последнего дня избиратели. Оппозиция сообщает о "зачистке политических оппонентов" перед выборами, и призывает избирателей поддержать усилия по сближению Венгрии с Западом и НАТО.
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Каковы ключевые вопросы, определяющие ход выборов?
Избирательная кампания сильно изменилась после вторжения России на Украину. Даже традиционные союзники Орбана в регионе (Чехия, Словакия и Польша) раскритиковали его за то, что он не занял более жесткую позицию в отношении Москвы.
При этом эксперты считают, что конфликт на Украине может спровоцировать в Венгрии "эффект сплочения вокруг флага", который, как правило, благоприятствует действующему лидеру.
Ключевым вопросом предвыборной кампании оппозиционной коалиции была предполагаемая коррупция. По индексу восприятия коррупции Transparency International считает Венгрию одной из худших в ЕС.
Между тем, оба кандидата обвиняли друг друга в желании ввести режим жесткой экономии. Для предотвращения экономического кризиса будущему правительству, вероятно, придется принять срочные меры: из-за войны на Украине и высоких цен на энергоносители, в Венгрии начинает ощущаться отсутствие поддержки от Брюсселя.
Как проходят выборы в Венгрии?
Один голос отдается партийному списку, второй - кандидату по избирательному округу. Из 199 мест в парламенте Венгрии 106 - это одномандатные округа, определяемые по мажоритарной системе. Оставшиеся 93 места определяются пропорционально голосами по национальным спискам.
Право голоса имеют все, кто имеет венгерское гражданство - всего 8,2 миллиона человек.
Кто такой Виктор Орбан?
Сторонники считают действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана представителем истинных европейских ценностей: христианства, доминирования национального государства, власть для масс, а не для элиты.
Для своих оппонентов Орбан оппортунистический популист, который заботится только о сохранении власти и который превратил Венгрию в изгоя в Европе.
Впервые Орбан пришел к власти в мае 1998 года, когда на всеобщих выборах его партия "Фидес" получила наибольшее количество мест в парламенте. В то время Орбан был самым молодым главой правительства в Европе. Проиграв выборы в 2002 году, он провел восемь лет в оппозиции и вернулся к власти в 2010 году.
За последние 12 лет политика Орбана сильно изменилась. Он все чаще находится в оппозиции к ЕС и поддерживает политику президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Избирательные участки по всей Венгрии закрылись в 19:00 по среднеевропейскому времени, но, по данным Венгерского агентства новостей, стоявшие в очереди могли проголосовать и после этого времени.
Ожидается, что финальная явка будет на уровне выборов 2018 года - около 70%.
За несколько часов до закрытия избирательных участков явка составила 62,92%, что несколько ниже, чем в 2018 году, но выше, чем на всеобщих выборах в 2014 году.
Помимо оппозиционной коалиции, две небольшие партии могут пройти в венгерский парламент, преодолев порог в 5% голосов.
Движение "Наша Родина" - ультраправая партия, основанная бывшими членами правой националистической "Йоббик", которая впоследствие перешла в более широкое политическое русло. Поддержка "Нашей Родине" возросла во время пандемии, поскольку она была единственной партией, выступавшей против вакцин.
Другая партия, у которой есть шанс, - это шуточное движение под названием "Венгерская партия двухвостой собаки".
Карачонь, мэр Будапешта и главный кандидат от оппозиции до праймериз, сошел с дистанции, а Добрев, считавшаяся фаворитом левого проевропейского фланга, была побеждена во втором туре.
Марки-Зай называет себя христианином и консерватором. Его мать - химик, а отец - учитель физики. До прихода в политику он был историком, экономистом, маркетологом и инженером-электриком. Марки-Зай - отец семерых детей.
Несмотря на поддержку со стороны оппозиции, Марки-Зай не входит ни в одну партию. В 2019 он основал движение "Венгрия для всех" ради выдвижения в мэры, но, по его собственному признанию, оно насчитывает всего 6 000 членов.
Виктор Орбан известен противостоянием Европейской комиссии.
Так, за время своего последнего мандата он радикально перестроил правовую систему страны, ослабив верховенство закона и инициировал антимиграционную политику.
В феврале Орбан проиграл судебную тяжбу с ЕС из-за закона, ограничивающего финансирование стран, не поддерживающих демократические принципы блока.
Оппоненты политика считают, что он отдаляет Венгрию от основополагающих ценностей Евросоюза. Венгерская оппозиционная коалиция обещает улучшить сотрудничество с Западом.
Помимо традиционных для венгерского общества тем, в эту предвыборную кампанию ворвалась война на Украине. Кандидаты на премьерское кресло высказали свою позицию по этому поводу.
Виктор Орбан: "Мы придерживаемся принципиальной позиции: мы за тех, кто гарантирует мир и стабильность. А наши оппоненты выступают за опасный курс. Голосуйте за те партии, которые способны обеспечить мир и стабильность".
Накануне украинский президент Владимир Зеленский назвал Орбана единственным политиком Европы, который "откровенно поддерживает Путина".
Петер Марки-Зай: "Мне хотелось бы ещё раз обратиться к каждому избирателю: голосуйте со спокойной душой, помня о собственном достоинстве. Все должны прийти на участки, ведь сегодня делается настоящий выбор. Это не просто голосование, впервые за 12 лет у нас есть шанс изменить страну".
По последним опросам, у партии Орбана небольшое преимущество, оппозиция заявляет о риске нарушений на выборах.
ОБСЕ направила в страну 200 наблюдателей.
Виктор Орбан, впервые получивший пост премьер-министра Венгрии в 1998 году, вновь пришел к власти в 2010 и теперь может получить свой четвертый срок подряд.
Его главный противник - Петер Марки-Зай, возглавляющий оппозиционную коалицию "Объединение за Венгрию".
Жители страны одновременно проголосуют на референдуме по "защите детей от пропаганды ЛГБТ-ценностей" и сексуальному просвещению в образовании.
Избирательные участки закрываются в 20:00 по местному времени (19:00 мск).