Прямая текстовая трансляция | В Венгрии закрылись парламентские участки

В Венгрии в воскресенье проходят парламентские выборы. Шестипартийной оппозиционной коалиции "Объединение за Венгрию", ориентированной на Запад, противостоит действующий премьер-министр Виктор Орбан и его партия "Фидес". Придерживающийся правых взглядов, Орбан может получить свой четвёртый мандат.

Одновременно с парламентскими выборами в стране проходит референдум по "защите детей от пропаганды ЛГБТ-ценностей" и сексуальному просвещению в образовании.

Избирательные участки открылись в 6 часов утра по местному времени и закроются в 19 часов (20:00 мск). "Я настроен оптимистично", - подчеркнул Виктор Орбан после голосования.

Недавние опросы показывают небольшое преимущество у партии "Фидес". Не исключается, что победителя воскресного голосования определят колебавшиеся до последнего дня избиратели. Оппозиция сообщает о "зачистке политических оппонентов" перед выборами, и призывает избирателей поддержать усилия по сближению Венгрии с Западом и НАТО.

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