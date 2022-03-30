Война на Украине: день 35-й

Война на Украине: день 35-йКомментарии
Соглашение о гарантиях безопасности для Украины может быть подписано лишь после возвращения войск РФ на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года. Об этом заявил во вторник на заседании Совбеза ООН постпред Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что напряжённость вокруг Украины создаёт проблемы с продовольствием и энергоносителями по всему миру.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен выступть по видеосвязи перед депутатам федерального парламента Австралии.
Французские компании должны неукоснительно применять "все санкции", введённые на политическом уровне против России, но ничего сверх того, – заявил французский министр экономики Брюно Ле Мэр. Таким образом, «каждая компания в зависимости от своей ситуации на местах может принимать разные решения», – уточнил он, приведя в пример фирму Renault, которая приостановила производство в России, и Auchan, который, наоборот, решил свою деятельность в России продолжить. Среди французских политиков нет общего мнения по этому вопросу. Многие предвидят пагубные экономические и финансовые последствия для компаний, которые решат уйти из России.
Германия не станет платить за российский газ в рублях, что было бы нарушением условий действующих контрактов. Об этом заявляют в правительстве страны, где уже приведён в действие "чрезвычайный план" на случай прекращения поставок газа из России.
Как ранее сообщало агентство Bloomberg, по оценкам крупнейших промышленных союзов Германии, отказ от импорта энергоносителей из России грозит остановкой сталелитейных, химических и бумажных производств страны в течение нескольких недель.
23 марта президент России Владимир Путин поручил принимать оплату в рублях за российский газ, поставляемый в страны, включённые в список недружественных. Помимо Германии, в него входят ещё 47 стран.
Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенкозаявил, что говорить о снижении интенсивности боевых действий РФ на киевском и черниговском направлениях, "к сожалению, пока не приходится", передаёт украинское издание NV.ua. По словам советника, в Киевской области всю ночь были слышны боевые действия.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считал бы правильным расширить список экспортируемых за рубли российских товаров, включая зерно, масло, металлы, нефть и лес. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Росавиация продлила до 7 апреля режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта: "До 7 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлён режим временного ограничения полётов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста".
Российский Союз экспортёров зерна попросил ЦБ РФ проработать возможность выполнения иностранными покупателями российского зерна расчётов в рублях по экспортным контрактам. Об этом сообщает издание «Коммерсант», уточняя, что готовность к переходу на национальные валюты уже выразила Турция.
Власти Великобритании изъяли яхту, принадлежащую "российскому бизнесмену", имя которого не называется, сообщает AFP. Речь идёт о роскошном судне Phi с бассейном и винным погребом, длиной 58 метров и стоимостью 45 миллионов евро. Оно находилось в Кэнэри-Уорф в восточном Лондоне.
По оценкам ООН, более 3,9 миллионов украинских граждан бежали с Украины в страны ЕС после начала боевых действий. Около 6,5 миллионов стали внутренне перемещёнными лицами.
ВСУ обстреляли из крупнокалиберной артиллерии Кировский район на юго-западе Донецка в шесть утра, сообщает ТАСС. Один из снарядов попал в жилой дом, разрушив несколько этажей. По уточнённым данным, по меньшей мере один человек погиб, четверо получили ранения.
Украинские войска выпустили ракету комплекса "Точка-У" по Луганску, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).