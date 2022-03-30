Война на Украине: день 35-й

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины может быть подписано лишь после возвращения войск РФ на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года. Об этом заявил во вторник на заседании Совбеза ООН постпред Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что напряжённость вокруг Украины создаёт проблемы с продовольствием и энергоносителями по всему миру.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен выступть по видеосвязи перед депутатам федерального парламента Австралии.