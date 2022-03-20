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Франция

Франция заморозила 22 млрд евро из резервов России

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 Андрей Позняков
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Брюно ле Мэр, министр финансов Франции
Брюно ле Мэр, министр финансов Франции   -   Авторское право  Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Франция заморозила активы Банка России на сумму более 22 млрд евро в рамках санкций после вторжения на Украину. Об этом объявил французский министр экономики и финансов Брюно ле Мэр. Речь идёт о средствах, которые, по оценкам ЦБ, в середине февраля составляли около 4% от золотовалютных резервов России.

Ранее глава российского минфина Антон Силуанов сообщал, что из-за санкций заблокирована по меньшей мере половина международных резервов страны. Он объяснял, что эти средства хранились за рубежом для оплаты контрактов в валюте, а заморозку счетов министр считает по сути невыполнением объязательств и дефолтом со стороны стран-эмитентов.

Вместе со счетами российского центробанка Франция заморозила активы и недвижимость россиян-фигурантов санкционных списков. Их стоимость Брюно ле Мэр оценил в 850 млн евро. С начала марта такие меры приняли и другие страны ЕС: под арестом оказались, в частности, виллы и яхты миллиардеров и некоторых сотрудников СМИ.

В воскресенье свои санкции Москвы расширила Австралия. Об этом объявил премьер-министр Скотт Моррисон:

«Правительство наложило немедленный запрет на экспорт из Австралии в Россию алюминия, алюминиевой руды, в том числе боксита. Это ограничит возможности производства алюминия, который имеет критическое значение для российского экспорта».

Отмечается, что поставки из Австралии обеспечивали до 20% российского алюминиевого производства. Одновременно Канберра обещает увеличить объёмы военной и гуманитарной помощи Украине.

Видеомонтаж • Андрей Позняков