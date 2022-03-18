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Россия

Россия в условиях санкций: дефицита не будет, но цены вырастут

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 Михаил Саленков
Падение курса рубля на фоне непростой геополитической обстановки лишь ускоряет рост цен
Падение курса рубля на фоне непростой геополитической обстановки лишь ускоряет рост цен   -   Авторское право  Pavel Golovkin/AP

Российские власти принимают меры, чтобы избежать быстрого роста цен и дефицита. Так, к примеру, Федеральная антимонопольная служба России начала проверки крупнейших производителей сахара "на фоне резкого повышения цен, а также необоснованного сокращения товара на рынке". По данным Росстата, потребительские цены на сахар в РФ только за неделю с 5 по 11 марта повысились на 12,8%. Рост с начала года составил 20%.

Эксперты убеждены, что России удастся избежать дефицита товаров.

"Совсем пустых полок, думаю, мы не увидим. То есть, как в Венесуэле, когда в магазинах вообще нет ничего, даже туалетной бумаги, и люди непонятно как выживают, такого не случится. Товары в российских магазинах будут. Скорее всего, ассортимент уменьшится, а стоимость значительно увеличится. Возможно, какие-то отдельные товары могут пропасть, но базовые продукты питания, одежда, обувь производителей из третьих стран, не европейских, а, скажем, азиатских, у нас будет. Подчеркну, Россию ждет ухудшение ассортимента и очень существенное повышение цен", - сказал в интервью Euronews экономист Евгений Гонтмахер.

В том, что стране удастся избежать дефицита товаров первой необходимости уверен и председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По его мнению, дефицита соли, спичек и простой посуды точно не будет.

Эксперты отмечают, что российская экономика столкнулась с серьезными санкциями еще в 2014 году, поэтому база импортозамещения в стране в какой-то степени уже сформирована.

Руководитель отдела аналитики NTech Дарья Акимова в беседе с "Известиями", отметила, что в настоящее время Россия полностью обеспечивает себя зерном, сахаром, мясом и растительным маслом, на 85% – яйцами, картофелем, овощами и некоторыми фруктами, на 80% – молочной продукцией.

Евгений Гонтмахер отмечает, что запасы сахара в России весьма большие, к тому же РФ является экспортером этого продукта.

"Почему люди побежали в магазины покупать сахар, гречку, предметы гигиены, подгузники? Потому что боятся, что это все будет стоить дороже. Хотят сделать запасы, чтобы сберечь деньги. Тут проблема не в том, что сахар исчезнет вообще, он реально станет намного дороже. Кстати говоря, то же самое проходили европейские страны во время ковида. Были ровно такие же всплески потребительского ажиотажа в отношении отдельных товаров", - напоминает экономист.

Люди старшего поколения, отмечает Евгений Гонтмахер, конечно, помнят советские времена, когда действительно полки в магазинах были пустые. Однако в этот раз ажиотаж довольно быстро закончится. Но негативное влияние санкций на российскую экономику растянется на годы, если не на десятилетия.

"Те санкции, которые сейчас введены, очень жесткие санкции, будут действовать в ближайшие несколько лет. Даже если они постепенно будут сниматься, все равно инерция окажется очень большая. Падение экономики будет существенным. Цены вырастут на 20% минимум. По каким-то группам товаров рост может быть намного больше. Инфляция - это прежде всего удар по самым бедным людям. Путин же предупредил, что нас ждет - инфляция и безработица. Какими будут конкретные цифры, сказать сложно, но то, что все основные параметры ухудшатся, значительно снизится уровень жизни людей - это факт", - заявил в интервью Euronews экономист Евгений Гонтмахер.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале марта сообщил о разработке пакета мер, которые направлены на то, чтобы не допустить дефицита продуктов и замедлить рост цен.