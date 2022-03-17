Путин нашёл в санкциях против России плюсы для Крыма

Кремль призывает рассматривать санкции против России с точки зрения открывающихся возможностей для национальной экономики. Речь идёт прежде всего об увеличении внутренних инвестиций и развитии регионов. Об этом Владимир Путин говорил в ходе совещания, посвящённого восьмилетию аннексии Крыма:

«Введённые против России ограничения, конечно, создают немало проблем. Но не только проблемы создают, они открывают для нас новые возможности. __В том числе сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер, – теперь им нечего бояться, теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка. В том числе это касается и Крымского полуострова, разумеется, касается и города Севастополя».

Экономисты тем временем оценивают масштабы потерь в результате санкций. Опрошенные Центробанком эксперты ожидают, что ВВП по итогам 2022 не вырастет, как прогнозировали ранее, а сократится на 8%. Потребительские цены, согласно этим оценкам, за год вырастут на 20%.

Есть и более негативные прогнозы. Так по мнению главы «Русала» Олега Дерипаски, кризис будет длиться не менее трёх лет. «Умножайте кризис 98-го года на три», — заявлял он на Красноярском экономическом форуме.

Аналитики ведущих финансовых рейтинговых агентств, а также руководство Международного валютного фонда говорят об угрозе дефолта. Серьёзной проверкой на этой неделе стала выплата 117 млн долларов по евробондами России, — платёж мог сорваться из-за ограничений на валютные операции. В министерстве финансов рапортовали, что в конце концов смогли перевести средства через британское отделение «Ситибанка».