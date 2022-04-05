Сенат Франции обсуждает возможность конфискации российского имущества

Во Франции изучают возможности ужесточения санкций против России. Конференция, посвящённая этой проблеме, прошла в Сенате Пятой республики. Выступить перед парламентариями пригласили первого зампреда комитета европейской интеграции Верховной Рады Вадима Галайчука. Он призвал усилить давление на Москву:

«По нашему мнению, очень важно ужесточить санкции, чтобы дать понять всем, что это сейчас единственный способ заставить агрессора занять более-менее приемлемую переговорную позицию. Энергетическое эмбарго было бы очень болезненным для него».

В конференции приняли участие французские законодатели, иностранные дипломаты и эксперты в области финансов. Среди обсуждаемых предложений – инициатива организатора слушаний, сенатора Натали Гуле. Она предлагает использовать имущество, попавшее под санкции, для помощи пострадавшим от войны на Украине:

«Будет ли мировое сообщество, – как это было в случаях с Ираком и Сирией, например, –конфисковывать замороженные активы, чтобы затем их можно было продать для пополнения фонда восстановления? С этими вопросами надо работать уже сейчас, потому что нельзя терять время. Надо будет очень быстро восстанавливать Украину и помогать жертвам».

Одним из способов ограничить возвращение замороженных активов россиянам из окружения Путина даже после сворачивания санкций могли бы стать судебные решения. Так считает основатель правозащитной организации Sherpa Уильям Бурдон, выступавший как адвокат Алексея Навального. По его словам, для этого было бы достаточно уголовных дел в отношении россиян:

«Возможно, однажды судебные власти той или иной страны посчитают, что, помимо санкций, существуют достаточно веские свидетельства совершения преступлений по отмыванию денег в результате налоговых махинаций. В этом смысл. На этом основании административный арест имущества мог бы стать уголовным».

По оценкам министерства финансов, во Франции заморожены средства Центробанка России на сумму более 20 млрд евро, а также активы частных лиц ещё на 800 млн. Это прежде всего недвижимость, банковские счета и яхты.

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