Война на Украине. 23-й день. Текстовая трансляция

Театр в Мариуполе будет восстановлен при финансовой поддержке Италии, сообщил в своем Твиттере итальянский министр культуры Дарио Франческини.

Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritagepic.twitter.com/FPictnEloy