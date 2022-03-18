Война на Украине. 23-й день. Текстовая трансляция

Война на Украине. 23-й день. Текстовая трансляцияКомментарии
Россия сняла с голосования на Совете безопасности ООН свой проект резолюции о гуманитарной ситуации на Украине с призывом к прекращению огня. Глава российской делегации Василий Небензя обвиняет западных партнёров в давлении на другие страны.
Вместо этого Москва запрашивает срочное заседание Совбеза ООН для рассмотрения российских заявлений об обнаружении американских биолабораторий на Украине и о разработках биологического оружия.
Москва не может принять во внимание решение Международного суда ООН, потребовавшего немедленно остановить войну на Украине, заявил пресс-секретарь президента Путина. По словам Пескова, "у международного суда есть такое понятие, как согласие сторон, а здесь никакого согласия быть не может".
РФ "делает вид, что ведёт переговоры" о прекращении огня, но при этом её "орудия продолжают говорить", заявил глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан.
Точное число погибших и пострадавших в результате удара по Мариупольскому театру, в котором укрывались более 1000 человек, пока не известно. Депутат Сергей Тарута сообщил в Facebook, что люди выходят из-под завалов живыми, так как укрытие выдержало.
Театр в Мариуполе будет восстановлен при финансовой поддержке Италии, сообщил в своем Твиттере итальянский министр культуры Дарио Франческини.
Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritagepic.twitter.com/FPictnEloy— Dario Franceschini (@dariofrance) March 17, 2022
"Группировкой войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил освобождено более 90 процентов территории республики", - заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Власти Киева сообщают в телеграм-канале об обстреле Подольского района города. Отмечается, что удар нанесен по жилому кварталу. Данных о пострадавших пока нет.
Удар во Львове нанесен по авиаремонтному заводу, сообщил мэр города Андрей Садовой. По его данным, здания завода разрушены.
"Газпром" в штатном порядке осуществляет подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины, заявки на транзит вновь выросли почти до контрактного максимума, сообщил журналистам официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.
Крупнейший в мире производитель стекла японская AGC приняла решение приостановить инвестиции в РФ и сократить поставки своей продукции на российский рынок. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении руководства компании.
"Мы глубоко обеспокоены ситуацией на Украине и надеемся на скорейшее восстановление мира", - отмечается в тексте.
AGC перечислит 700 тысяч евро Агентству ООН по делам беженцев на оказание помощи пострадавшим в результате боевых действий и гуманитарного кризиса.
Из Львова утром в пятницу сообщают о взрывах. Удары были нанесены в районе львовского аэропорта, заявил мэр города Андрей Садовой.
Австралия и Новая Зеландия ужесточили санкции против России. Правительство Австралии ввело ограничительные меры против 11 российских банков и госучреждений, в том числе в отношении Фонда национального благосостояния и Минфина. В санкционный список включены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Новая Зеландия закрывает въезд более чем 300 россиянам, а также вводит ограничения в отношении Промсвязьбанка.
Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до категории СС, "дефолт более чем вероятен". Рейтинг снижен из-за проблем, с которыми страна столкнулась при обслуживании долга по еврооблигациям. Накануне Минфин России сообщил, что успешно провел первый платеж по евробондам после заморозки части резервов.
Япония ужесточает санкции в отношении частных лиц и компаний из РФ из-за ситуации на Украине, сообщили в МИД страны. Новые санкции затронут 15 частных лиц и 9 компаний. В список вошли официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, восемь замминистров обороны РФ, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, бывшая жена главы "Роснефти" Игоря Сечина Марина Сечина, сенатор Сулейман Керимов и бизнесмен Андрей Скоч.
В санкционный список включены "Роснефть аэро", "Рособоронэкспорт", "Высокоточные комплексы", "Курганский машиностроительный завод", "Вертолеты России", "Объединенная авиастроительная корпорация", "Объединенная судостроительная корпорация", "Уралвагонзавод" и "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".
В общей сложности санкции японских властей, которые предусматривают, в частности, замораживание активов на территории Японии и запрет на проведение финансовых сделок, касаются уже 76 частных лиц и 12 компаний РФ.