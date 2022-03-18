Война на Украине. 23-й день. Текстовая трансляция

Россия сняла с голосования на Совете безопасности ООН свой проект резолюции о гуманитарной ситуации на Украине с призывом к прекращению огня. Глава российской делегации Василий Небензя обвиняет западных партнёров в давлении на другие страны.

Вместо этого Москва запрашивает срочное заседание Совбеза ООН для рассмотрения российских заявлений об обнаружении американских биолабораторий на Украине и о разработках биологического оружия.

Москва не может принять во внимание решение Международного суда ООН, потребовавшего немедленно остановить войну на Украине, заявил пресс-секретарь президента Путина. По словам Пескова, "у международного суда есть такое понятие, как согласие сторон, а здесь никакого согласия быть не может".

РФ "делает вид, что ведёт переговоры" о прекращении огня, но при этом её "орудия продолжают говорить", заявил глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан.

Точное число погибших и пострадавших в результате удара по Мариупольскому театру, в котором укрывались более 1000 человек, пока не известно. Депутат Сергей Тарута сообщил в Facebook, что люди выходят из-под завалов живыми, так как укрытие выдержало.