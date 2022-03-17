Волонтеры в Румынии помогают украинским беженцам с нарушением слуха

Румынские волонтеры пытаются наладить с людьми общение.

Проблема в том, что в разных странах свои жестовые языки. Поэтому специалистам приходится лавировать между различными алфавитами. Это непросто.

“Вы говорите по-английски? Наверное, лучше, если Вы напишите свое имя. Давайте сделаем так", — предлагает волонтер.

Тамара покинула Украину после первых обстрелов. Она понятия не имела, как далеко ей придется бежать. Женщина пересекла границу с Румынией. В Сирете она познакомилась с добровольцами и нашла убежище в Ботошани. Тамара мечтает добраться до Праги.

Даниэль Хлибан, президент Национальной ассоциации глухих в Ботошани: "Большинство из этих людей не хотят оставаться вблизи границ, потому что чувствуют себя слишком близко к зоне конфликта и боятся. Да и мы сами не знаем, что чувствуем. Но мы не уходим, мы остаемся здесь".

Волонтеры разместили 13 глухих беженцев, включая детей. Данные каждого они внесли в список. День и ночь добровольцы ищут приют для беженцев: в гостиницах, в квартирах, везде, где только можно. Около тысячи слабослышащих украинцев получили поддержку от Румынской национальной ассоциации глухих.

Даниэль Хлибан, президент Национальной ассоциации глухих в Ботошани: "Например, 10-дневный новорожденный прибыл с границы. Теперь уже 11-дневный, если учитывать сегодняшний день. И у него даже нет свидетельства о рождении".

Клаудью Попа, Euronews Romania: "Эти люди со своими страхами, в мире без звуков, хотят на что-то надеяться".

По данным ООН, война изменила жизнь почти трех миллионов людей с инвалидностью, проживающих в Украине.

“Пожалуйста, остановите войну". “Мы хотим мира.” “Мы хотим вернуться домой на Украину", - звучит призыв беженцев.