Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

США окажут дополнительную помощь Украине

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
США окажут дополнительную помощь Украине
Авторское право  Patrick Semansky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Президент США Джо Байден впервые назвал российского коллегу Владимира Путина "военным преступником". Заявление прозвучало во время общения главы Белого дома с журналистами, когда соответствующий вопрос в шумной толпе прокричал один из репортеров.

"Я думаю, что он военный преступник", — сказал Байден. В Кремле назвали такую риторику "непростительной".

Ранее Байден сообщил о выделении дополнительной помощи Киеву в размере 800 миллионов долларов. Таким образом, общий объём программ военной поддержки Украины с инаугурации Байдена превысил 2 миллиарда. В пакет помощи войдут средства противовоздушной обороны и беспилотные летальные аппараты.

В то же время никаких обещаний о создании бесполетной зоны над Украиной не прозвучало, несмотря на страстный призыв президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу США:

Владимир Зеленский, президент Украины: "Создать над Украиной бесполетную зону, неужели это слишком много, чтобы спасти людей, гуманитарную бесполетную зону - условия, при котором Россия больше не сможет день и ночь терроризировать наши мирные города".

Тем временем президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад в России будет делать ставку на "национал-предателей", тех кто зарабатывает деньги в стране, а живет на Западе по "своему рабскому сознанию".

Владимир Путин, президент России: "Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России, и, используя свою пятую колонну, стремится к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом, — разрушение России".

Критики Путина говорят, что его выступление было суровым предупреждением о новом витке репрессий против тех, кто не согласен с его режимом.