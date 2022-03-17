США окажут дополнительную помощь Украине

Президент США Джо Байден впервые назвал российского коллегу Владимира Путина "военным преступником". Заявление прозвучало во время общения главы Белого дома с журналистами, когда соответствующий вопрос в шумной толпе прокричал один из репортеров.

"Я думаю, что он военный преступник", — сказал Байден. В Кремле назвали такую риторику "непростительной".

Ранее Байден сообщил о выделении дополнительной помощи Киеву в размере 800 миллионов долларов. Таким образом, общий объём программ военной поддержки Украины с инаугурации Байдена превысил 2 миллиарда. В пакет помощи войдут средства противовоздушной обороны и беспилотные летальные аппараты.

В то же время никаких обещаний о создании бесполетной зоны над Украиной не прозвучало, несмотря на страстный призыв президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу США:

Владимир Зеленский, президент Украины: "Создать над Украиной бесполетную зону, неужели это слишком много, чтобы спасти людей, гуманитарную бесполетную зону - условия, при котором Россия больше не сможет день и ночь терроризировать наши мирные города".

Тем временем президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад в России будет делать ставку на "национал-предателей", тех кто зарабатывает деньги в стране, а живет на Западе по "своему рабскому сознанию".

Владимир Путин, президент России: "Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России, и, используя свою пятую колонну, стремится к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом, — разрушение России".

Критики Путина говорят, что его выступление было суровым предупреждением о новом витке репрессий против тех, кто не согласен с его режимом.