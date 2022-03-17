Министр обороны Украины просит у Евросоюза оружия

Украина наращивает дипломатические усилия для получения военной помощи. Её министр обороны связался в четверг из Киева с Европейским парламентом в Брюсселе и попросил у ЕС больше летального оружия для противостояния российской агрессии и психологическим атакам. Алексей Резников убежден, что украинцы выиграют войну:

"Несмотря на тактику террора, мы победим. Вопрос только в цене, которую заплатит украинский народ. Цель террора — посеять страх. Но у нас нет страха. И призываю вас: избавьтесь и вы от этого страха".

Европейский союз уже одобрил выделение 500 млн евро на то, чтобы закупить и отправить на Украину оружие, и выразил готовность удвоить эту сумму. Тем временем евродепутаты из соседних стран чувствуют, как война приближается к их домам. До некоторых районов Венгрии доносятся звуки взрывов.

"Конфликт очень близок к нам, - сказала венгерский либерал Каталина Чеа. - Пусть знают все мои коллеги, даже в более отдалённых странах, что эта война идет у границы Европейского Союза. Мы можем оказаться в опасности, если Украина падёт. Мы должны помочь украинцами и салютовать их храбрости".

Депутат-правоцентрист из Испании одобрил решение НАТО не посылать войска на Украину отклонить её просьбу от создании бесполётной зоны:

«Если не будет провокации против НАТО, типа вторжения в воздушное пространство или на территорию союзной страны, то альянсу вмешиваться в эту трагедию не обязано, - сказал Антонио Лопес-Истурис. - Много раз наши демократии боролись против таких авторитарных систем и диктатур. Но защищаясь, мы соблюдаем правила».

Украинский министр также выразил озабоченность по поводу того, что для нападения на его страну используется Беларусь. Резников считает, что она стала центром российской боевой логистики, и предупреждает, что в конечном Минск может быть втянут в войну, развязанную Москвой.