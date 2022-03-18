Молдавия: война и вино

Одно из чудес Молдавии – старые известняковые туннели в Крикове. 70 лет назад они были превращены в винные погреба, простирающиеся на 120 километров, где хранятся миллионы бутылок, и более 100 коллекций вин из лучших сортов винограда, выращенного в центральной части Молдавии.

Криково посещают до 100 тысяч посетителей в год, но винный туризм, визитная карточка бывшей советской республики, сильно пострадал от ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. А сейчас молдавская экномика страдает от войны на соседней Украине, и винная компания не стала исключением.

"Раньше мы экспортировали через Одессу в Китай, Канаду, США, Турцию, Африку. В настоящее время ряд поставок в Одессе заблокирован. Есть альтернатива: Румыния, порт Констанца", - говорит Ливия Синкумами из Cricova wines

В Криково надеются, что смогут извлечь выгоду, получив лучший доступ к европейскому рынку. В погребах есть множество старинных вин, в том числе бутылка 1902 года, цена которой - полмиллиона евро. Это вино было произведено в Иерусалиме и называется "Еврейским пасхальным".