Джо Байден продолжит предвыборный марафон, несмотря на то, что назвал президента Зеленского Путиным

By Euronews

На пресс-конференции президент США отметил, что не видит возможности вести диалог с Путиным

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Президент США Джо Байден заявил, что сейчас у него нет "никаких веских причин" для диалога с Владимиром Путиным.

Выступая на долгожданной пресс-конференции по окончании саммита НАТО в Вашингтоне, Байден сказал, что Путин не готов "изменить свое поведение".

Джо Байден, президент США:

"Я понимаю, что главный вопрос заключается в том, готов ли Путин к разговору. Я не готов говорить с Путиным, пока Путин не готов изменить свое поведение. И идея... Послушайте, у Путина есть проблема. Прежде всего, в этой войне, которую он якобы выиграл".

Байден использовал пресс-конференцию для защиты нынешних векторов американской внешней и внутренней политики и решительно отверг вопросы о своей способности остаться на посту президента еще на один срок.

Здоровье Байдена вызывает опасения после того, как в прошлом месяце он неудачно выступил на президентских дебатах против Дональда Трампа. Но Байден настаивает на продолжении предвыборной гонки и заявляет, что его полностью поддерживают европейские коллеги.

Джо Байден, президент США:

"Я не слышу, чтобы мои европейские союзники подходили ко мне и говорили: "Джо, не участвуй в выборах". Я слышу, что они говорят: "Ты должен победить. Ты не можешь позволить этому парню выдвинуться. Он станет катастрофой. Это будет катастрофа.

Перед пресс-конференцией Байден объявил о новом договоре, который объединит страны НАТО для поддержки Украины.

Владимир Зеленский, Президент Украины:

"В прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе мы приняли очень важные решения вместе с декларацией G7 о безопасности для Украины, для украинского народа. И мы не теряли времени. И теперь у нас есть надежная архитектура гарантий безопасности".

В то же время после представления договора Байден назвал лидера Украины Владимира Зеленского "президентом Путиным", что вызвало вздохи и ропот в зале.

На защиту 81-летнего Байдена встал президент Франции Эммануэль Макрон, отметив "глубину его знаний по международным вопросам".

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Все мы иногда оступаемся. Такое случается и со мной. Возможно, это произойдет со мной завтра. Я бы попросил вас о таком же снисхождении. Это та снисходительность, которая необходима в отношениях между добрыми людьми".

Макрон также назвал Байдена "человеком с большим опытом".