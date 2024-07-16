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Жара бьёт по энергосистеме Европы

Из-за перебоев в подаче электроэнергии кондиционеры не работают, людям негде укрыться от жары.
Из-за перебоев в подаче электроэнергии кондиционеры не работают, людям негде укрыться от жары. Авторское право Alexandru Dobre/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Alexandru Dobre/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
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Сильная жара установилась в ряде регионов Европы. В некоторых странах столбик термометра поднялся до отметки в +40. Энергосистемы не справляются с нагрузкой.

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Экстренные службы Румынии перегружены вызовами из-за сильной жары, которая пришла в ряд регионов страны. Там объявлен "красный" уровень погодной опасности. Температура в некоторых районах достигает +40 градусов Цельсияв тени.

Скорость движения поездов и автомобилей на трассах ограничена. Аномальная жара также создаёт нагрузку на энергосистему. Производство не поспевает за потреблением, и перебои в подаче электроэнергии происходят всё чаще.

От палящего солнца жителям Украины негде спрятаться. Большая часть энергоинфраструктуры страны уничтожена или повреждена ударами российских ВС. Из-за аварийных отключений электричества кондиционеры не работают. Находиться в душных помещениях людям невыносимо.

"Мы пьём больше воды, больше гуляем, потому что в квартире намного жарче. Душно, хочется выйти на улицу, на природу", - рассказывает Галина Вяльцева, жительница Черновцов.

Лесные пожары продолжают бушевать в южной и центральной частях Северной Македонии. Самый крупный - в горных районах общины Неготино. В тушении задействована авиация. По данным местной службы по чрезвычайным ситуациям, в стране зафиксировано семь очагов. Власти обратились за помощью к соседним странам - Словении, Турции, Сербии и Черногории.

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