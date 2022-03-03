Кредитный рейтинг мусорной категории

Кредитные рейтинги Российской Федерации вернулись в мусорную категорию — международные агентства понизили их из-за опасений, связанных с готовностью страны обслуживать свои долговые обязательства.

Moody's пересмотрело долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте до "B3" с "Baa3" с возможностью дальнейшего понижения. Fitch Ratings понизило рейтинг дефолта в иностранной валюте до уровня "B" с "BBB".

В конце февраля аналитики JPMorgan снизили рейтинг российских акций до нейтрального, а накануне эксперты заявили, что международные антироссийские санкции значительно повысили вероятность дефолта РФ по отношению к своему государственному долгу.

Решающий день наступит 16 марта, так как Россия должна будет выплатить два купона по гособлигациям на сумму более 700 миллионов долларов.

Курс доллара на закрытии торгов на Мосбирже в четверг составил 106,01 руб., евро — 117,6 . От резких колебаний курс национальной валюты пока сдерживают новые регуляторные меры.