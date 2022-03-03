Штраф и тюрьма за фейк

Госдума рассмотрит в пятницу поправку о введении уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, за распространение фейков о действиях вооруженных сил РФ. Ранее думский Комитет по госстроительству и законодательству одобрил текст поправки

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, "американские социальные сети развернули информационную войну против России", поэтому в стране необходимо принять решение об ответственности

Предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей за распространение заведомо ложной информации, предусматривается наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет. Если при этом используется служебное положение, то наказание может составить от 5 до 10 лет тюремного заключения. Если распространение такой информации повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит до 15 лет. Предусматривается также уголовная ответственность за призывы к введению антироссийских санкций и к воспрепятствованию использования российских вооруженных сил для защиты интересов РФ.

В Кремле заявляют об "информационном терроризмом в медиасреде и киберсреде с Запада". Власти РФ утверждают, что ведут на Украине борьбу с нацизмом в рамках специальной военной операции.