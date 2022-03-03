Верховная Рада Украины утвердила указ президента Зеленского о всеобщей мобилизации и одобрила закон о принудительном изъятии российской собственности в стране. Также депутаты обратились в ООН с просьбой ввести миротворческий контингент.

Боевые действия на Украине не прекращаются. Представители российских военных ранее сообщили, что взяли под контроль Херсон. Вокруг Мариуполя сужается кольцо. В районе Харькова продолжаются интенсивные бои. Украинские СМИ сообщают, что к осаде готовятся в Днепре и в то же время сдерживают российские войска на подступах к Киеву и даже отбивают обратно некоторые населённые пункты.

На этом фоне в Минобороны России заявляют, что Запад активизирует отправку Украине не только оружия и снаряжения, но и наёмников и контрактников ЧВК: так, по данным Москвы, на юго-восток Украины прибыли около 200 наёмников из Хорватии.

Украинские и западные СМИ сообщают об акциях протеста в населённых пунктах, куда вошли российские войска. Среди них — окрестности Мелитополя.

А жители Энергодара несколько раз выходили блокировать дорогу, ведущую к городу, где расположена Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе. В среду Россия уведомила МАГАТЭ, что её вооружённые силы контролируют территорию вокруг станции.

Тем временем число украинцев, которые бежали от военных действий в другие страны, по данным ООН достигло уже одного миллиона. Верховный комиссар по делам беженцев не исключил, что их общее число достигнет 4 миллионов.