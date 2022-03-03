Бразилия ищет калий из-за санкций

В связи с перебоями поставок калийных удобрений из России и Беларуси Бразилия планирует заняться разработкой полезных ископаемых на землях коренных народов в Амазонии.

Президент страны Жаира Болсонару заявил: "С войной между Россией и Украиной мы рискуем нехваткой калия или повышением его цены. Наша продовольственная безопасность и агробизнес нуждаются в мерах, которые позволят нам не зависеть от того, что у нас и так есть в избытке".

Бразилия зависит от импортных удобрений для своего сельского хозяйства, особенно от калия, 95% которого ей приходится закупать за рубежом. По словам президента, запасов уже закупленных удобрений стране хватит до октября, до посевов нового урожая. Для поддержания импорта Бразилия уже разрабатывает "план Б", а именно — закупку удобрений у Канады и Ирана. Во время визита в Москву в январе Болсонару договорился о гарантиях поставок российских удобрений в Бразилию. По данным Минсельхоза южноамериканской страны, на Россию приходится около 20% импорта удобрений.