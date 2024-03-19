Болсонару обвинили в фальсификации прививочной карты и связали это с подготовкой "госпереворота"

По данным следствия, целью "мошенничества" было обойти санитарные ограничения за границей. Так, бывший президент готовил себе "плацдарм" на случай успешного "государственного переворота", утверждают СМИ.

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Бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару предъявлены обвинения в связи с фальсификацией данных о прививках от коронавируса во время пандемии, об этом сообщили СМИ страны со ссылкой на федеральную полицию.

По делу о "преступном сговоре и внесении ложных данных в систему здравоохранения" проходят ещё 16 человек.

Как утверждается, собраны "достаточные доказательства" того, что записи об иммунизации экс-главы государства, его 12-летней дочери Лауры и ряда его приближённых были ложными.

По данным бразильской газеты Folha de São Paulo, полиция считает, что подделка прививочного сертификата была осуществлена "в рамках попытки госпереворота".

Предполагается, что ультраправый лидер намеревался получить необходимые документы для временного выезда за границу на случай массовых беспорядков в столице, которые на самом деле вспыхнули 8-9 января 2023 года. Тогда сторонники Болсонару ворвались в Национальный конгресс Бразилии, дворец Планалту и Верховный суд страны, чтобы не допустить возвращения к власти левого президента Лулы.

"Я спокоен. Всем известно, что я не вакцинировался", – заявил Болсонару в интервью Reuters.

30 декабря 2022 года проигравший на выборах политик отправился в США, где пробыл несколько месяцев.

"Проблема" в том, пишет испаноязычное издание El País América, что американские власти "требовали от путешественников предоставить сертификат о прививке от COVID-19".

Во время пандемии Болсонару был одним из немногих лидеров в мире, выступавших против вакцинации, высмеивал санитарные ограничения и призывал соотечественников следовать его примеру. В Бразилии от инфекции погибли более 700 000 человек.

Если 68-летнего политика признают виновным в фальсификации данных о состоянии здоровья, ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

Болсонару также находится под следствием по делу о попытке государственного переворота и присвоении драгоценностей, полученных от Саудовской Аравии в 2021 году.