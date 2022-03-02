163 лауреата Нобелевской премии, в том числе Орхан Памук, Синъя Яманака и Мария Ресса, подписали письмо с выражением поддержки украинскому народу и призывом остановить военные действия на территории Украины.

"Все вместе мы осуждаем эти военные действия и отрицание президентом Путиным самой легитимности существования Украины", - говорится в обращении.

В тексте письма действия России cравниваются c нападением нацистской Германии на Польшу и Советский Союз.

"Подобно тому как нацистская Германия напала на Польшу в 1939 году (используя похожие трюки и фальшивые провокации) и на Советский Союз в 1941 году, правительство Российской Федерации под руководством президента Путина начало неоправданную военную агрессию - ничто другое как войну - против соседнего государства, Украины. Тут мы тщательно подбираем слова, поскольку не верим, что российский народ играет свою роль в этой агрессии", - отмечается в письме нобелевских лауреатов.

Это так грустно и так ненужно. Мы объединились вокруг этого обращения, чтобы призвать российское правительство прекратить вторжение в Украину и вывести свои войска из Украины лауреаты Нобелевской премии

Подписавшие обращение убеждены, что вторжение на Украину запятнало международную репутацию России на десятилетия вперед, станет препятствием для ее экономического развития и источником трудностей для населения страны. Кроме того введенные против РФ санкции ограничат свободу передвижения таланливых и трудолюбивых россиян по миру.

"Сотни украинских военных, российских военных и украинских мирных граждан, включая детей, уже погибли. Это так грустно и так ненужно. Мы объединились вокруг этого обращения, чтобы призвать российское правительство прекратить вторжение в Украину и вывести свои войска из Украины", - говорится в обращении.

"Прямо сейчас угроза ядерного конфликта близка, как никогда"

С отдельным заявлением выступили лауреаты Нобелевской премии мира главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и исполнительный директор Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин.

В опубликованном 1 марта обращении говорится, что "ядерная эскалация, которую мы наблюдаем в последние дни, - опаснее, чем во времена Карибского кризиса".

📍Заявление лауреатов Нобелевской премии мира



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«Время действовать настало прямо сейчас. Мы можем не пережить следующий ядерный кризис».https://t.co/3KuYSMngla — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 1, 2022

"Владимир Путин угрожает использовать ядерное оружие: он поднял боевую готовность российской армии до самого высокого уровня со времен распада Советского Союза — до наступательной и оборонительной ядерной мобилизации. Он объединил усилия с другим диктатором, Александром Лукашенко из Беларуси, чтобы напасть на Украину в нарушение международных норм, включая Устав ООН, и позволить Беларуси разместить на своей территории российское ядерное оружие", - пишут Муратов и Фин.

Авторы обращения предупреждают о "беспрецедентном риске для международного мира и безопасности, который следует из готовности применения ядерного оружия, и о прямой угрозе, которую влекут действия и риторика Владимира Путина".

Ранее с открытым письмом против военных действий на территории Украины выступили российские ученые и научные журналисты. По данным на 2 марта, его подписали более 6 тысяч человек.