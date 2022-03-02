Что думают россияне о санкциях и военных действиях на Украине?

Эффект международных экономических санкций россияне уже начинают ощущать на себе.

Столкнувшись с резким падением рубля, население пытается спасти свои сбережения. К банкоматам выстроились очереди. Многие стоят зря. Наличные быстро заканчиваются.

Только за первые два дня военных действий на Украине россияне сняли рекордные 1,4 трлн рублей.

— Везде очереди огромные. Здесь до 70 человек сегодня было. И очень мало банкоматов.

Событиями на Украине озабочены в основном молодые люди. Наши коллеги с канала RTP узнали мнение некоторых из них.

— Люди начинают бояться. Потому что, если он на один шаг пошел, если сейчас еще, не дай Бог, психанет и что-нибудь нажмет...

—Ну, конечно, мы не поддерживаем военные действия и любую агрессию. Это всегда в минус, и никто от этого не выиграет.

Но даже среди сторонников вторжения на Украину, есть те, кто за скорейшее прекращение войны.

— Эти действия, которые предпринимаются нашим руководством, они, на мой взгляд, все-таки вынужденные. Очень сложно прогнозировать...Хотелось бы мира, хотелось бы мира.

Что касается того, кто несет ответственность за все это - то у некоторых сомнений нет: вина лежит на самой Украине.

— Они как бы провоцируют Россию.

— Украинцы сами так делают. И прав Путин. И я всему миру скажу, что Путин прав!

Если кого-то в нынешней ситуации больше волнует их финансовое будущее, карьера и общие перспективы в условиях фактически экономической изоляции страны, то молодых людей призывного возраста беспокоит совсем другое - участие в военных действиях еще недавно не входило в их краткосрочные планы...

— Есть, конечно, опасения. Всем страшно. Я думаю, никто бы не хотел оказаться сейчас там.

— Мы, единственное, боимся выходить на улицы. Потому что как бы в текущей ситуации это страшно. Потому что вся власть у Путина. Но, по крайней мере, единственное, что мы можем - это говорить. И мы против этого.