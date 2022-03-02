Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине

141 страна "за", 5 "против" и 35 воздержались.

Генассамблея ООН на чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию, осуждающую военные действия на Украине. В частности в документе содержится требование к России немедленно прекратить применение силы, а также полного и безоговорочного отвода всех российских войск от международно признанных границ Украины. Вместе с тем резолюция призывает Москву отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР.

Кроме России инициативу не поддержали Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея. Воздержались от голосования Китай, Индия, Иран, Казахстан, Армения и другие.

Послание Генеральной Ассамблеи громкое и четкое: немедленно прекратить военные действия на Украине, немедленно заставить оружие замолчать, немедленно открыть дверь для диалога и дипломатии. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны уважаться в соответствии с уставом ООН. Нам нельзя терять ни минуты. Чудовищные последствия этого конфликта очевидны. Но как бы ни была плоха ситуация для людей на Украине сейчас, она может стать намного хуже Антониу Гутерриш генсек ООН

Постпред России при организации Василия Небензя заявил, что западные страны прибегали к прямым угрозам в отношении ряда делегаций в ООН, чтобы те проголосовали в пользу резолюции.

Небензя добавил, что "этот документ не позволит нам прекратить военные действия, а "окажется скорее всего на руку "радикальным силам и националистам в Киеве".

Глава делегации Китая Чжан Цзюнь, воздержавшийся от голосования, отметил, что резолюция "не принимает во внимание историю и сложность нынешнего кризиса"

В отличие от резолюций Совета Безопасности, резолюции Генеральной Ассамблеи не являются юридически обязательными.