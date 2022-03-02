Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине

Генассамблея ООН приняла резолюцию по УкраинеКомментарии
141 страна "за", 5 "против" и 35 воздержались.
Генассамблея ООН на чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию, осуждающую военные действия на Украине. В частности в документе содержится требование к России немедленно прекратить применение силы, а также полного и безоговорочного отвода всех российских войск от международно признанных границ Украины. Вместе с тем резолюция призывает Москву отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР.
Кроме России инициативу не поддержали Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея. Воздержались от голосования Китай, Индия, Иран, Казахстан, Армения и другие.
Постпред России при организации Василия Небензя заявил, что западные страны прибегали к прямым угрозам в отношении ряда делегаций в ООН, чтобы те проголосовали в пользу резолюции.
Небензя добавил, что "этот документ не позволит нам прекратить военные действия, а "окажется скорее всего на руку "радикальным силам и националистам в Киеве".
Глава делегации Китая Чжан Цзюнь, воздержавшийся от голосования, отметил, что резолюция "не принимает во внимание историю и сложность нынешнего кризиса"
В отличие от резолюций Совета Безопасности, резолюции Генеральной Ассамблеи не являются юридически обязательными.