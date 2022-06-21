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мир

Нобелевская медаль в помощь детям за 103,5 млн

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Дмитрий Муратов и его Нобелевская медаль
Дмитрий Муратов и его Нобелевская медаль   -   Авторское право  Eduardo Munoz Alvarez/The Associated Press

Самая дорогая Нобелевская медаль в истории: награда российского журналиста Дмитрия Муратова ушла с молотка за 103,5 млн долларов. Эти деньги лауреат направит в ЮНИСЕФ, в помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

Сам аукцион проводили с символизмом: формально он начался 1-го июня, в День защиты детей, и завершился 20-го, во Всемирный день беженцев.

Дмитрий Муратов, главный редактор "Новой газеты"

"Да, мы в редакции испытали чувство беспомощности, потому то начались бои, гибнут люди, и в этом участвует моя страна, наша страна. И мы не знали, что мы можем сделать. Вот это чувство беспомощности было тогда, начиная с 24 февраля, многим знакомо".

Нобелевскую Премию мира Дмитрий Муратов получил в прошлом году вместе с филиппинской журналисткой Марией Ресса, за "усилия по защите свободы слова". Денежную часть премии главред "Новой газеты" тогда тоже отдал на благотворительность.

"Новая газета" прекратила работу 28 марта после двух предупреждений "Роскомнадзора". Эмигрировавшие из России сотрудники запустили проект "Новая газета: Европа". Этот сайт был заблокирован в России.