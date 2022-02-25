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Украина

Война на Украине. В Киеве слышны взрывы | Прямая текстовая трансляция

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 Вероника Доваль
Война на Украине. В Киеве слышны взрывы | Прямая текстовая трансляция
Авторское право  Sergei Grits/AP

Звуки взрывов были слышны в пятницу утром в Киеве - на второй день военной операции российской армии на территории Украины. В первый день в результате вторжения, по данным украинских властей, погибли 137 человек - гражданских лиц и военнослужащих. Владимир Зеленский заявил, что на Украине действуют российские диверсанты, и констатировал, что его стране приходится противостоять Москве в одиночку.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Мы одни защищаем свой народ. Кто готов воевать вместе с нами? Я никого не вижу. Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Все боятся".

Украинские власти сообщили, что утратили контроль над островом Змеиный в Черном море, защищавшие его пограничники погибли. Кроме того российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию и, по утверждениям украинских источников, держат ее персонал в заложниках.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома: "Этот незаконный и опасный захват заложников, который может нарушить рутинные усилия гражданских служб, необходимые для поддержания и защиты объекта ядерных отходов, очевидно, вызывает невероятную тревогу и большое беспокойство. Мы осуждаем это и требуем их освобождения".

Аналитики спорят о том, каковы окончательные намерения Владимира Путина и контроль над какой частью Украины он намерен установить. Российский президент утверждает, что его цель - "демилитаризация и денацизация" соседней страны, в которой Москва видит угрозу для своей безопасности.

Владимир Путин, президент России: "То, что сейчас происходит, - это вынужденные меры. У нас не было другого выхода".

Бои идут в разных частях Украины. По некоторым данным, российская армия встречает большее сопротивление, чем ожидалось. Накануне Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации - каждому мужчине в возрасте от 18 до 60 лет приказано оставаться в стране и защищать ее.

Мы ведем прямую текстовую трансляцию о событиях на Украине. Время указано центральноевропейское.

06:34
Хакерская группировка Anonymous объявила кибервойну российскому правительству
06:34
06:27
Почти 113 тыс. жителей ДНР и ЛНР эвакуированы в Россию с 18 февраля. Об этом сообщает источник ТАСС в силовых структурах.
06:26
Росавиация направила авиавластям Великобритании уведомление о необходимости соблюдения соглашения о воздушном сообщении. Как следует из сообщения Росавиации, запрет полетов "Аэрофлоту" в Великобританию нарушает соглашение, которое 
предусматривает безопасное и эффективное использование воздушных линий между двумя странами и консультации в случае возникновения каких-либо трудностей. В Росавиации также заявили, что Россия оставляет за собой право применения зеркальных мер по отношению к авиакомпаниям Великобритании для соблюдения принципа паритета.
06:24
Франция введет дополнительные санкции против России вслед за рестрикциями Евросоюза. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон.
06:22
Соединенные Штаты хотят поддерживать военные контакты с Россией, чтобы не допустить просчетов в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в четверг в интервью телекомпании CBS госсекретарь США Энтони Блинкен.
     Его спросили, что делает администрация США, чтобы снизить риск "случайной эскалации [американских ВС] с российскими силами" на Украине. "Вы всегда хотите удостовериться в том, что у вас нет просчетов, несчастных случаев. Поэтому то, что мы хотим сделать, это быть в контакте с Россией в военном плане, чтобы очень четко дать понять, чем она рискует, если допустит просчет", - утверждал шеф американской дипломатии. 
06:20
Национальный банк Украины ввел запрет на осуществление операций в российских и белорусских рублях, а также расчеты с контрагентами в России и Белоруссии.
06:20
Мужчин в возрасте 18-60 лет не будут выпускать за пределы Украины, заявил начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков.
06:19
Министерство внутренних дел Украины выдало порядка 10 тыс. автоматов членам добровольческих батальонов Сил территориальной обороны в Киеве. Об этом сообщил депутат президентской фракции "Слуга народа", представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.
06:15
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 137 украинских военных погибли за последние сутки, еще 316 получили ранения.