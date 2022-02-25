Война на Украине. В Киеве слышны взрывы | Прямая текстовая трансляция

Звуки взрывов были слышны в пятницу утром в Киеве - на второй день военной операции российской армии на территории Украины. В первый день в результате вторжения, по данным украинских властей, погибли 137 человек - гражданских лиц и военнослужащих. Владимир Зеленский заявил, что на Украине действуют российские диверсанты, и констатировал, что его стране приходится противостоять Москве в одиночку.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Мы одни защищаем свой народ. Кто готов воевать вместе с нами? Я никого не вижу. Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Все боятся".

Украинские власти сообщили, что утратили контроль над островом Змеиный в Черном море, защищавшие его пограничники погибли. Кроме того российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию и, по утверждениям украинских источников, держат ее персонал в заложниках.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома: "Этот незаконный и опасный захват заложников, который может нарушить рутинные усилия гражданских служб, необходимые для поддержания и защиты объекта ядерных отходов, очевидно, вызывает невероятную тревогу и большое беспокойство. Мы осуждаем это и требуем их освобождения".

Аналитики спорят о том, каковы окончательные намерения Владимира Путина и контроль над какой частью Украины он намерен установить. Российский президент утверждает, что его цель - "демилитаризация и денацизация" соседней страны, в которой Москва видит угрозу для своей безопасности.

Владимир Путин, президент России: "То, что сейчас происходит, - это вынужденные меры. У нас не было другого выхода".

Бои идут в разных частях Украины. По некоторым данным, российская армия встречает большее сопротивление, чем ожидалось. Накануне Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации - каждому мужчине в возрасте от 18 до 60 лет приказано оставаться в стране и защищать ее.

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