Война на Украине. В Киеве слышны взрывы | Прямая текстовая трансляция

Война на Украине. В Киеве слышны взрывы | Прямая текстовая трансляцияКомментарии
Звуки взрывов были слышны в пятницу утром в Киеве - на второй день военной операции российской армии на территории Украины. В первый день в результате вторжения, по данным украинских властей, погибли 137 человек - гражданских лиц и военнослужащих. Владимир Зеленский заявил, что на Украине действуют российские диверсанты, и констатировал, что его стране приходится противостоять Москве в одиночку.
Владимир Зеленский, президент Украины: "Мы одни защищаем свой народ. Кто готов воевать вместе с нами? Я никого не вижу. Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Все боятся".
Украинские власти сообщили, что утратили контроль над островом Змеиный в Черном море, защищавшие его пограничники погибли. Кроме того российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию и, по утверждениям украинских источников, держат ее персонал в заложниках.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома: "Этот незаконный и опасный захват заложников, который может нарушить рутинные усилия гражданских служб, необходимые для поддержания и защиты объекта ядерных отходов, очевидно, вызывает невероятную тревогу и большое беспокойство. Мы осуждаем это и требуем их освобождения".
Аналитики спорят о том, каковы окончательные намерения Владимира Путина и контроль над какой частью Украины он намерен установить. Российский президент утверждает, что его цель - "демилитаризация и денацизация" соседней страны, в которой Москва видит угрозу для своей безопасности.
Владимир Путин, президент России: "То, что сейчас происходит, - это вынужденные меры. У нас не было другого выхода".
Бои идут в разных частях Украины. По некоторым данным, российская армия встречает большее сопротивление, чем ожидалось. Накануне Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации - каждому мужчине в возрасте от 18 до 60 лет приказано оставаться в стране и защищать ее.
Мы ведем прямую текстовую трансляцию о событиях на Украине. Время указано центральноевропейское.
предусматривает безопасное и эффективное использование воздушных линий между двумя странами и консультации в случае возникновения каких-либо трудностей. В Росавиации также заявили, что Россия оставляет за собой право применения зеркальных мер по отношению к авиакомпаниям Великобритании для соблюдения принципа паритета.
Его спросили, что делает администрация США, чтобы снизить риск "случайной эскалации [американских ВС] с российскими силами" на Украине. "Вы всегда хотите удостовериться в том, что у вас нет просчетов, несчастных случаев. Поэтому то, что мы хотим сделать, это быть в контакте с Россией в военном плане, чтобы очень четко дать понять, чем она рискует, если допустит просчет", - утверждал шеф американской дипломатии.