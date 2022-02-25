Война подбирается к Киеву

Уже на второй день вторжения российской армии на Украину война вплотную подошла к Киеву. Украинские бойцы оказывают сопротивление противнику, но силы атакующих явно их превосходят. Владимир Зеленский сравнил происходящее с 1941 годом.

Наступление России продолжается с расчетом на то, что наши силы будут утомлены. Но мы не утомлены. Силы ПВО Украины защищают наше небо. Наше украинское небо, настолько, насколько это возможно. Вражеские самолеты подло действуют над жилыми кварталами, в том числе и над столицей. Ужасные взрывы в утреннем небе над Киевом, бомбежка, попадание в дом, пожар - все это напоминает первую такую атаку на нашу столицу, которая произошла в 1941 году. Владимир Зеленский президент Украины

Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, в одном из районов Киева обломки сбитой над городом крылатой ракеты попали в жилой дом. Там начался пожар, три человека получили ранения.