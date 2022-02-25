Война подбирается к Киеву

Война подбирается к КиевуКомментарии
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Уже на второй день вторжения российской армии на Украину война вплотную подошла к Киеву. Украинские бойцы оказывают сопротивление противнику, но силы атакующих явно их превосходят. Владимир Зеленский сравнил происходящее с 1941 годом.
Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, в одном из районов Киева обломки сбитой над городом крылатой ракеты попали в жилой дом. Там начался пожар, три человека получили ранения.