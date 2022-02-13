Наличники России: как защитить русское деревянное зодчество?Комментарии
Деревня Белавино, Московской области. Именно здесь, по мнению профессионального фотографа Ивана Хафизова, можно найти самые красивые наличники в России.
Вот уже 14 лет бывший программист ездит по всей стране и фотографирует деревянные оконные декоры. В его коллекции уже более 22 тысяч наличников - все они различаются от региона к региону.
Издавна наличники - неотъемлемая часть сельских домов, кроме защиты жилища от ветров, они выступали и оберегом.
Но местные жители не всегда ценят русское деревянное зодчество и предпочитают ему что-то современное.
По словам Ивана, такая традиция украшения окон редко встречается где-либо еще в мире. Но и они постепенно исчезают. Старые деревянные дома без должного ухода разрушаются, а вместе с ними и наличники.
Иван живет своим делом и очень хочет сохранить наследие традиционных оконных узоров.
В 2019 году он опубликовал книгу "Наличники. Центральная Россия", которой очень гордится. Также на своем сайте фотограф продает открытки, календари, футболки и другие товары.
Хафизов мечтает организовать выставки своих фотографий там, где они были сделаны, чтобы жители смогли оценить простую красоту своих окон.