Наличники России: как защитить русское деревянное зодчество?

Деревня Белавино, Московской области. Именно здесь, по мнению профессионального фотографа Ивана Хафизова, можно найти самые красивые наличники в России.

Вот уже 14 лет бывший программист ездит по всей стране и фотографирует деревянные оконные декоры. В его коллекции уже более 22 тысяч наличников - все они различаются от региона к региону.

Издавна наличники - неотъемлемая часть сельских домов, кроме защиты жилища от ветров, они выступали и оберегом.

Это самый первый элемент, который бросается в глаза. Такая "точка входа" Иван Хафизов фотограф

Но местные жители не всегда ценят русское деревянное зодчество и предпочитают ему что-то современное.

…Я люблю такие картинки, которые разъясняют значение терминов. Ну то есть вот встретил недавно такую: шесть куполов... Posted by Nalichniki on Thursday, February 3, 2022

По словам Ивана, такая традиция украшения окон редко встречается где-либо еще в мире. Но и они постепенно исчезают. Старые деревянные дома без должного ухода разрушаются, а вместе с ними и наличники.

По закону - они сгниют. Если кто-то их снимет и унесет в коллекцию, на продажу, в музей - не важно, это вандализм будет в любом случае, потому что дом же чей-то. То есть, законного способа их сберечь нет. И это конечно парадокс, потому что сколько я не общаюсь с музейщиками, частными коллекционерами - это всегда: "Приедем под покровом ночи и снимем" Иван Хафизов фотограф

Иван живет своим делом и очень хочет сохранить наследие традиционных оконных узоров.

В 2019 году он опубликовал книгу "Наличники. Центральная Россия", которой очень гордится. Также на своем сайте фотограф продает открытки, календари, футболки и другие товары.

Хафизов мечтает организовать выставки своих фотографий там, где они были сделаны, чтобы жители смогли оценить простую красоту своих окон.