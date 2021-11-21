Природа, застывшая в серебре: творения филигранного ювелира из Новосибирска

В его руках тончайшая филигрань обретает сложную форму. Для своих украшений новосибирский ювелир Дмитрий Кузнецов черпает вдохновение в природе: будь то цветы, листья или ягоды.

Его работы отличаются большими размерами и сочетанием стилей, характерных для сибирских ювелирных изделий.

Украшение работы Дмитрия Кузнецова скриншот видео AP

При этом мастер сочетает три техники - филигрань, восковое моделирование и мокумэ-ганэ - японское искусство обработки металла.

Я стараюсь сочетать разные техники изготовления украшений, которые дают возможность сочетать формы, фактуры, объемы. И часто на контрасте этих форм и текстур, на разности плотности - у меня получаются наиболее типичные мои вещи Дмитрий Кузнецов ювелир

В основном для своих работ сибирский мастер использует серебро, но по заказу работает и с золотом. Драгоценные и полудрагоценные камни - обычные детали его творений.

Стоимость его работ может доходить до нескольких сотен тысяч рублей.

Украшение "Весна 2020" скриншот видео AP

Самым дорогим украшением стало объемное колье в виде одуванчиков из серебра, золота и желтых сапфиров под названием "Весна 2020". За него покупательница из Москвы заплатила шестизначную сумму, чем спасла бизнес Дмитрия во время пандемии. На его изготовление у мастера ушло два года.

При этом, по словам сибирского мастера, с финансовой стороны такое трудоемкое украшение не очень выгодно. За это же время он мог бы сделать несколько несложных заказов на общую гораздо большую сумму, но такие знаковые работы, по его мнению, должны быть у каждого мастера.