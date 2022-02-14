В России прошёл Фестиваль иглу

Больше сотни иглу на берегу Обского моря под Новосибирском. Здесь прошел фестиваль по строительству снежных хижин "Иглу-2022. Город эскимосов".

Принцип конструкции традиционных жилищ северных народов основан на кладке снежных блоков под небольшим углом, которые, загибаясь внутрь, поднимаются вверх по спирали. На вершине конструкции устанавливается так называемый замковый камень.

Если иглу построено правильно, оно сохраняет тепло. Самое главное, чтобы в стенах не было щелей. На все про все участникам дается 2,5 часа.

Важной заявкой на победу считается достижение максимальной площади пола иглу. В среднем опытные строители делают иглу диаметром два метра и высотой полтора-два метра.

Главные призы фестиваля — за самое большое или самое правильно построенное иглу, но есть и другие награды. Например, самая красивая снежная хижина или лучшая команда по мнению зрителей.

Перед началом соревнований было зарегистрировано 176 команд. Самому старшему участнику 72 года, самому младшему - всего два года. Многие приходят целыми семьями. Для некоторых это уже не первый раз.

Завершенных вовремя иглу судьи насчитали 132. Победителей было сразу несколько - по количеству участников в команде. А самые смелые решили провести ночь в своих рукотворных снежных жилищах.