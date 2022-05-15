"Цифровое здание" Дома архитектуры

Дом архитектуры открывает "Цифровое здание": в Португалии запущен амбициозный проект по сохранению наследия архитекторов современности и прошлого.

Десятки тысяч документов — чертежей, эскизов, фотографий, набросков — оцифрованы и доступны любому. Пока проект сосредоточен на архитектуре Португалии и Бразилии.

Антониу Кошта, премьер-министр Португалии:

"Тот факт, что это цифровой проект и что коллекции, которые здесь находятся, могут быть доступны из любой точки мира, открывает возможность для архитекторов всего мира размещать здесь свои собрания. Здесь уже есть два великих бразильских архитектора, Лусио Коста и Паулу Мендес да Роша. В будущем, безусловно, здесь окажется и наследие других архитекторов из других стран".

Авторы проекта надеются, что их база данных даст уникальную возможность для изучения и академического исследования авторов и их работ из любой точки мира.

Эдуарду Соту де Мора, архитектор:

"Есть шанс принять великого испанского архитектора. Мы ждём, когда условия станут лучше. Сегодня сюда приехал премьер-министр, и для нас это хороший знак, мы сможем выйти на международный уровень и собрать больше коллекций. Пока европейских, потом, может быть, африканских".

Проект запущен на базе Дома архитектуры: этот выставочный зал и музей с государственным статусом расположен в португальском городе Матозиньюш.

Франсишку Маркеш, Euronews:

"Кроме архивов, у "Цифрового здания" есть онлайн-магазин, информация об истории "Дома архитектуры" и виртуальные туры по выставкам, которые проходили здесь с 2019 года. Двери "Цифрового здания" с этого момента открыты для всего мира на расстоянии одного клика".